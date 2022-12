Énerve-toi l’pompon au Carnaval de Québec

C’est sur le thème « Énerve-toi l’pompon » que le Carnaval de Québec lance sa programmation pour sa 69e présentation qui se tiendra du 3 au 12 février prochains.

Les Carnavaleux sont invités à une série de nouvelles activités qui brisent les conventions, dont une glissade urbaine au départ des fortifications, une disco silencieuse et des séances d’aquaforme dans une piscine à balles sous un igloo, des soirées musicales électro, franco, hip-hop et new country au cœur du Palais de glace de Bonhomme ou encore le tout nouveau Camping de Bonhomme Vidéotron, où le jeu du roi de la montagne prendra une forme hors norme! Pour le plus grand plaisir de tous, les deux Défilés, la Virée des sculptures Banque Scotia, la Course en canot et le Bain de neige St-Hubert seront aussi de retour!

« Le Carnaval fortifie son ADN et s’affirme comme une réjouissance et une festivité collective qui repoussent des conventions tout en s’énervant l’pompon! » a mentionné Marie-Eve Jacob, directrice générale du Carnaval de Québec. « On retient aussi des deux dernières années que les gens de Québec apprécient retrouver le Carnaval dans leur quartier, donc on fêtera dans différents coins de la merveilleuse ville de Québec tout en ayant un cœur de fête débordant de nouveautés. »

Située à la Place de l’Assemblée-Nationale, la Zone Loto-Québec accueillera le Palais de Bonhomme dont la thématique sera le « Laboratoire de Bonhomme », mais attention… ce laboratoire n’a absolument rien de scientifique! Les Carnavaleux seront plutôt amenés à jouer et à explorer l’hiver québécois, notamment avec les Ateliers de l’Orchestre de glace. Le Palais sera divisé en plusieurs grandes pièces expérientielles qui stimuleront vos sens. Elles mèneront également vers une immense cour arrière où dominera le dôme permettant la tenue de soirées musicales de grande envergure. L’atmosphère festive sera également très présente au populaire Bistro SAQ et au bar de glace Ungava. Le Bain de neige St-Hubert y effectuera aussi un retour le dimanche 12 février.

Après deux présentations du Carnaval sans défilés, c’est enfin leur grand retour! Nous sommes heureux d’annoncer que le premier Défilé se déroulera le samedi 4 février à 17 h 30 en basse-ville de Québec, soit sur la 3e avenue à Limoilou, et sera suivi d’un Après-défilé, en collaboration avec la SDC Limoilou, à même la rue avec de l’animation et beaucoup de plaisir. Le deuxième Défilé aura lieu le samedi 11 février, à 19 h, sur l’une des artères les plus connues de Québec, la Grande Allée! Festifs, rythmés, dansant et regroupant près de 300 artistes professionnels, semi-professionnels et amateurs, les Défilés du Carnaval vous en mettront plein la vue et les oreilles!

Amateurs de sensations fortes et d’expériences inusitées? La Glisse urbaine s’installe à la magnifique Place d’Youville. Les Carnavaleux pourront descendre sur des chambres à air sur près de 500 pieds, avec un dénivelé de plus de 50 pieds et des virages inclinés de type « bobsleigh », en partant des Fortifications-de-Québec, à proximité de la Porte Kent. Grâce à la collaboration de partenaire Matièrs, des arches lumineuses et d’autres éléments éclatés seront installés le long de la descente afin de rendre l’expérience encore plus spéciale!

L’Effigie

À compter d’aujourd’hui, l’Effigie est en vente au coût de 15 $ (plus taxes) jusqu’au 15 janvier 2023, dans les Couche-Tard participants et sur le site Internet du Carnaval. À compter du 16 janvier 2023, le prix sera de 25 $ (plus taxes). Elle sera aussi disponible sur les sites durant l’événement et n’est pas requise pour les 12 ans et moins. Pour ceux qui désirent profiter du Carnaval pleinement, la Trousse Complètement Carnaval, incluant une Effigie, une tuque du Carnaval, une tasse de Ponce du Carnaval ou une boisson non alcoolisée, ainsi qu’un chocolat chaud, est en vente au coût de 45 $ (plus taxes) en prévente jusqu’au 15 janvier 2023, puis à 50 $ (plus taxes) au prix régulier.

Toute l’info au https://carnaval.qc.ca/