Grèves, crimes et terrorisme: de surprenantes destinations voyage à éviter

Que ce soit pour les impacts de grèves sur les déplacements, le niveau de violence élevé ou en raison des dangers liés au terrorisme, le gouvernement canadien met en garde les voyageurs qui souhaitent se diriger dans plusieurs destinations, certaines plus surprenantes que d’autres. C’est notamment le cas de la France et du Royaume-Uni qui font actuellement l’objet de mise une garde par Ottawa.

Selon le site web du gouvernement canadien, une menace terroriste pèse actuellement sur le Royaume-Uni, ce qui devrait inciter les voyageurs canadiens à la prudence s’ils décident de visiter le pays. «Au Royaume-Uni, il s’est produit des incidents qui ont fait des victimes, dont des agressions violentes conduites au hasard dans des lieux publics. Elles ont pris la forme d’attaques au couteau, au camion-bélier ainsi que d’explosions», peut-on lire dans les raisons justifiant cette mise en garde.

Pour ce qui est de la France, le gouvernement canadien met en garde les voyageurs face aux manifestations et grèves en réaction à la réforme des retraites, qui durent depuis janvier 2023. En plus de perturbations potentielles dans le réseau de transport français, Ottawa précise que les manifestations peuvent dégénérer et devenir violentes avec l’utilisation de gaz lacrymogènes ou de canons à eau pour disperser les foules.

Des avertissements régionaux

En plus de ces deux pays, le Canada a émis des mises en garde pour six pays dont certaines régions sont fortement déconseillées pour les voyages non essentiels en raison de risques d’enlèvement et du niveau de violence élevé.

Du lot se retrouve le Mexique, la Thaïlande, la Jamaïque, les Philippines, le Costa Rica et l’Indonésie. Le gouvernement canadien a émis des mises en garde pour des raisons dans chacune de ces destinations qui comportent des risques particuliers.

Malgré ces mises en garde pour les voyageurs, Ottawa a dernièrement ajouté treize nouveaux pays au programme canadien d’autorisation de voyage électronique (AVE), programme qui permet aux voyageurs d’entrer au pays sans visa lorsque la durée de leur séjour est de moins de six mois. Parmi ces pays se trouvent les Philippines, le Costa Rica et la Thaïlande notamment.