Un condo dans Pointe-Saint-Charles aussi beau qu’écolo 

Le canal Lachine et le marché Atwater à deux pas, un bel espace lumineux, un concept d’habitat écoresponsable… et le tout pour un prix encore raisonnable! À qui la chance pour ce condo?

Oui, ce beau condo de Pointe-Saint-Charles à de quoi faire rêver. Le design d’intérieur y est simple, sobre, mais efficace.

Dans la cuisine qui est aussi une salle à manger, les rangements en bois clair contrastent avec le plancher de béton gris foncé. Le salon attenant s’apparente presque à une véranda tant les fenêtres généreuses laissent entrer la lumière. Il donne d’ailleurs directement sur un petit jardin individuel qui donne aussi accès à une cour partagée. La chambre et la salle de bain sont aussi joliment aménagées, dans un style minimaliste.

Photos: Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Mentionnons également les espaces communs: d’abord, il y a la terrasse sur le toit qui offre une vue sur la ville, mais on trouve aussi une salle de yoga, une serre et même un sauna! Seul hic, la buanderie est elle aussi un espace à partager.

Une maison verte

C’est que pour vivre ici il faut apprécier (au moins un peu) la vie en communauté. Pour la petite histoire, l’ensemble des cinq appartements et trois maisons de ville qui composent le bâtiment ont tous été construits en 2009 dans le cadre du projet Maison productive.

Le projet architectural écoresponsable visait à réduire l’empreinte écologique des résidents en misant notamment sur l’agriculture urbaine (d’où la serre et les arbres fruitiers), les énergies vertes et une bonne isolation thermique.

Et sur ces deux derniers points, on peut dire que l’écologie rejoint ici le confort puisque le condo dispose d’un système de chauffage et de refroidissement géothermique intégré dans le sol en béton.

En bonus, l’abri de voiture en avant dispose d’un système de location Communauto.

Prix demandé: 389 000$

Voyez toutes les photos du 2440 rue de Châteauguay, représenté par Lauren Brown pour le Groupe Immobilier Lodono.

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono

Gracieuseté, Groupe Immobilier Lodono