Des boîtes sécurisées pour en finir avec les vols de colis

Les achats en ligne et les livraisons à domicile étant de plus en plus populaires, la jeune entreprise québécoise Homerun, qui se spécialise dans les produits pour la maison et pour le voyage, promet donc de sécuriser vos colis grâce à ses boîtes autoportantes et murales.

Ces boîtes de réception de colis régleraient le problème des vols et seraient en phase avec le mode de vie et la réalité de la population canadienne, à en croire le cofondateur de l’entreprise, Dominic Bélanger, s’exprimant par voie de communiqué. Le système est simple, une fois déposé par le livreur grâce à une trappe en haut de la boîte, le colis ne peut être récupéré que par le destinataire qui possède la clé.

Quatre modèles de boîtes de colis autoportantes et deux autres modèles de boîtes de colis murales sont disponibles sur le site de Homerun. Si le prix des premières se détaille à partir de 439 $, celui des boîtes de colis murales commence à 169 $.

«Notre but était de concevoir des modèles qui s’harmonisent à l’architecture des constructions modernes et qui font honneur à la façade de notre demeure», explique Éric Dupuis, également cofondateur de Homerun.

Vous craignez de vous faire voler vos dépliants par une candidate de Québec solidaire? Homerun propose également des boîtes aux lettres avec serrure à partir de 75 $.

Boîte autoportante pour réception de colis. Photo: Gracieuseté, Homerun

Un phénomène grandissant

De plus en plus de Québécois installent des caméras pour prendre les voleurs sur le fait, pour ensuite diffuser les images sur le web afin de les dénoncer.

Les vols de colis auraient doublé à Laval selon les chiffres obtenus le Journal de Montréal, «passant de 109 en 2019 à 235 en 2021 (en date du 1er décembre)».

Un phénomène également observé par le transporteur FedEx. Selon un sondage effectué auprès de 1500 Canadiens et publié sur le site de Radio-Canada, «une personne sur trois dit en avoir été la cible [en 2020], alors qu’en 2019, elles étaient un peu moins, soit environ une personne sur quatre».

Puisque les voleurs sévissent particulièrement à l’approche des temps des Fêtes, moment propice pour les achats en ligne, des postes de quartier (PDQ) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) invitaient également la population à la prudence en décembre dernier, comme le PDQ 20 dans Griffintown, où de nombreux vols de colis ont été signalés.

Conseils du PDQ 20 concernant les vols de colis :

Choisir l’option «livraison avec signature» lors de l’achat;

Faites déposer votre colis dans un coffre ou un bac muni d’un cadenas;

Demandez à un voisin de ramasser votre colis si vous pensez être absent au moment de la livraison;

Faites livrer vos achats au travail si c’est possible;

Demandez de faire livrer votre colis dans une boîte de dépôt sécurisé par Postes Canada;

Assurez-vous du bon fonctionnement de votre caméra de surveillance si vous en avez une, ou évaluez l’option d’en faire installer une.