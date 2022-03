Labonté de la pomme: festin de cabane trois façons

Vous êtes plus salle à manger, pour emporter ou pique-nique? Quoi qu’il en soit, le verger Labonté de la pomme saura vous sustenter pendant le temps des sucres.

Pour profiter de la réouverture des salles à manger, vous êtes d’abord invité.e.s sur place, à Oka dans les Basses-Laurentides, dans la charmante «cabane à la pomme à l’érable» du verger. Vous pouvez y profiter de trois menus de cabane différents, tous revisités pour le plaisir de nos papilles.

Le sandwich sucré-salé du chef Sylvain Mercier / Photo : Gracieuseté

Vous vous laisserez probablement tenter par le «repas gastronomique» mettant en vedette une soupe à l’oignon à l’érable et un décadent sandwich sucré-salé dans lequel se rencontrent jambon fumé au bois de pommier et fromage Oka entre deux gaufres. Saucisses fumées «pommes, bacon et érable», oreilles de crisse, jambon, fèves au lard, salade de chou et, comme dessert, un pouding chômeur aux pommes à l’érable élaboré en collaboration avec Juliette & Chocolat complètent le bal.

L’intérieur de la cabane / Photo : Gracieuseté La cabane colorée du verger Labonté de la pomme / Photo : Gracieuseté

Pour le menu dit «traditionnel» mais «rehaussé», pensez plutôt omelette soufflée garnie de bacon, cretons maison et soupe aux pois d’antan au sirop d’érable.

Vous pouvez aussi traîner vos végés. Labonté de la pomme propose un copier-coller du menu gastronomique en formule entièrement sans viande. Les saucisses végétariennes sont tout de même fumées au bois de pommier et vous pourrez garnir généreusement vos tartines de cretons végétariens.

Vous préférez profiter du redoux pour manger en plein air? La cabane propose un menu plus léger pensé pour les randonneurs, offert à partir de 10 $.

Ceux et celles qui n’ont toujours pas encore décroché de Netflix peuvent sinon déguster la cuisine du chef Sylvain Mercier à la maison. Ses boîtes-repas sucrées doivent alors être ramassées à la cabane, à un point de chute ou être livrées chez vous. Suffit de réchauffer le tout avant de se régaler.

En salle (405, rang de l’Annonciation, Oka): 42,50 $ et 55 $ par personne.

Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone.

Pour emporter: entre 85 $ et 115 $ pour deux personnes (possibilité de faire livrer pour quatre ou huit personnes également).

En vente sur la boutique en ligne.