La recette de brownie ultra cochon de Juliette & Chocolat

L’ultime experte québécoise du brownie, c’est Juliette Lebrun, fondatrice de la chaîne Juliette & Chocolat. Alors pour votre prochaine envie chocolatée, gâtez-vous avec sa décadente recette de brownie «soirée cinéma» : à la fois sucré et salé, fondant et croustillant, facile à faire mais satisfaisant. Derien!

Pour environ 16 petits brownies

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 30 – 40 minutes

Ingrédients

225 g de chocolat noir (55 % de cacao c’est parfait!)

175 g (2/3 tasse + 1 c. à soupe) de beurre

225 g (1 tasse + 2 c. à soupe) de sucre blanc

80 g (1/3 tasse + 1 c. à soupe) de cassonade

4 œufs

125 g (2/3 tasse) de farine

100 g (3 ½ oz) de bonbons (M&M’s ou autres)

100 g (2/3 tasse) d’arachides ou autres noix

Une poignée de chips au choix

1 poignée de bretzels

1 poignée de popcorn

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et chemiser de papier parchemin un moule de 23 x 23 cm (9 x 9 po).

Dans une petite casserole, à feu très doux, faire fondre complètement le chocolat et le beurre en remuant. Ajouter les deux sucres et laisser fondre quelques minutes, puis retirer du feu.

Directement dans la casserole, incorporer les œufs un à la fois, sans battre le mélange (pour ne pas incorporer d’air). Ajouter la farine et incorporer en mélangeant, toujours sans battre. Incorporer les bonbons et les arachides, puis verser dans le moule et disposer les chips et les bretzels sur le dessus.

Cuire au four environ 25 minutes. Ajouter le popcorn en l’enfonçant dans le brownie encore mou et cuire environ 5 minutes de plus. Attention, le temps de cuisson dépendra de votre four!

Laisser refroidir, puis démouler et couper en petits carrés.