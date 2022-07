Marché Atwater: «goodies» estivaux pour emporter

Il fait chaud, il fait beau, sortez vos… gourmandises! Non mais soyons francs, il est impossible d’aller au Marché Atwater – ouvert depuis 1933 – sans repartir les sacs remplis. Métro y a déniché des trésors gourmets qui risquent de faire des jaloux auprès des pique-niqueurs du Canal Lachine.

Ketchup flyés

Au coin gourmand, on ne vend pas du Heinz! Il y a un vaste choix de condiments originaux qui risquent de bousculer mononc Gilles dans ses habitudes de barbec’. On vous recommande notamment :

Ketchup au maïs (maïs, poivrons, oignons, vinaigre et sucre)

Ketchup épicé (tomates, poivrons, oignons, ail, jalapenos, vinaigre de cidre, sucre, sel, citron, épices à marinades)

Ketchup aux zucchinis

Ketchup vert (tomates, oignons, pommes, céleris, vinaigre, sucre, épices à marinades)

Les ketchups flyés du commerce Au coin gourmand

Fromages, gelées et dessert frais

Pour accompagner une journée chaude d’été, le fromager du Paradis du fromage nous pointe sans trop d’hésitation Le pont blanc. Ce produit à pâte molle affiné est fait à la fromagerie Au Gré des Champs à Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est bio, léger, fait de manière artisanale et c’est un mix parfait avec une bière pâle, un cidre ou un vin blanc.

Le pont blanc de la fromagerie Au Gré des Champs, trouvé au Paradis du fromage

Pour servir avec ça, des gelées de la compagnie Le petit chaperon rouge à Coaticook se vendent sur place. Depuis 2005, ces artisans se spécialisent dans la confection de confits d’oignons, de gelées et autres produits gourmands. Un accord avec abricot et jalapeno est suggéré par le fromager, mais LE choix populaire de la place est Figues-dattes orange et cognac.

Les gelées de la compagnie Le petit chaperon rouge, photo prise par Émilie Robert

Leurs produits sont disponibles en ligne et dans différents points de vente à travers le Québec.

Comme dessert, ce même fromager nous conseille une alternative à la crème glacée: le yogourt au lait de brebis de la fromagerie Nouvelle-France à Racine. C’est rafraichissant, plus léger que le populaire dessert glacé et on peut évidemment les ajouter nos saveurs prefs : un soupçon de sirop d’érable, de miel ou de petits fruits de saison. À tester!

Yogourt au lait de brebis de la fromagerie Nouvelle-France, trouvé au Paradis du fromage

Cacao mon amour

Les multiples produits chocolatés de Chocolats privilèges nous font des yeux doux. Quelques saveurs se démarquent par temps chaud: Banane balsamique (coup de cœur ultime!), Romarin, basilic et citron vert, Palet citron et Coco-coriandre (le goût de la coriandre est très subtil). Le tout se vend en boîtes ou en petits sachets, formats parfaits pour en goûter plusieurs.

Les chocolats de Chocolats privilèges

Pour boire léger

Pour étancher votre soif de bons jus, c’est chez Les douceurs du marché qu’il faut passer. Vous ne savez pas boire ou emmener dans votre 5 à 7? Fiez-vous aux suggestions de la semaine avec descriptions des produits ultra pratiques. En vedette lors de notre passage au marché ; du vin blanc «frais et minéral», un chardonnay «aux notes de fruits jaunes et fleurs blanches», un cidre «sec et vibrant» ainsi qu’un vin de «macération de cerises griottes fraîches du verger». Parfait pour boire au soleil!

Les suggestions de la semaine chez Les douceurs du marché

Sur les tablettes se trouvent différents vins rouges, rosés, blancs, bières, prêts à boire et cidres d’ici, dont les populaires de la marque Intrus.

Certaines des bouteilles sur les tablettes chez Les douceurs du marché