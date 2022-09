3 adresses gourmandes qui réveillent le Village

C’est le moment idéal pour vous rendre dans le coin de la rue Sainte-Catherine, qui est piétonne pour l’été. Mais, qui dit promenade dit arrêts culinaires (en tout cas, dans notre cas). Voici donc 3 adresses gourmandes dans le Village où vous arrêter pour profiter de l’ambiance estivale, tout en vous régalant .

Le Mardi Snack-Bar

Ce café-buvette, ouvert depuis novembre 2021, permet de savourer une boisson ou un en-cas dans une ambiance décontractée. Les grandes fenêtres offrent une belle lumière et une vue privilégiée sur l’action de la rue Sainte-Catherine.

L’endroit utilise le café MushUp, qui est un café infusé aux champignons médicinaux. Soyez sans crainte, le tout goûte le café, mais consommer votre espresso ou votre macchiato à cet endroit peut vous apporter des bienfaits physiques, tels que l’accélération de la récupération du corps après une activité physique.

Côté buvette, plusieurs vins nature sont offerts, à consommer sur place ou à acheter pour plus tard. Un nouveau cocktail estival captive l’attention: le café tonic avec Spritz Les îles, Grand Marnier, tonique, orange pressée et shot d’espresso, servi avec glace. C’est un cocktail étonnement non amer, rafraîchissant et énergisant à la fois, à consommer sur la petite terrasse avant du café-buvette. Vous pouvez accompagner le tout d’assiettes de charcuteries et de fromages, ou encore de l’assiette de végé-pâté et de fromages.

Adresse : 1276 Sainte-Catherine Est, Montréal

Site Web

Blonde Biscuiterie

Pour se sucrer le bec, cette biscuiterie est un endroit de choix, non seulement pour l’expérience gustative, mais aussi pour le décor. Les murs rose pastel et les néons colorés sont vivifiants, presque autant que les biscuits offerts.

Gracieuseté de Blonde Biscuiterie Gracieuseté de Blonde Biscuiterie

Vous pouvez choisir entre une variété de biscuits à saveurs originales: barbe à papa, cheesecake aux bleuets, pina colada ou encore funkaroo. Les fanatiques de chocolat sont aussi servis avec des saveurs telles que Nutella, S’mores, Smarties et Reese, sans oublier la crème glacée à la pâte à biscuits.

Pour se rafraîchir, on pourra déguster l’un des desserts rafraîchissants offerts, comme un biscuit à la crème glacée à la pâte à biscuits garni d’un crémage à base de crème glacée vanille faite maison et, comme touche finale (parce qu’il n’y a jamais trop de sucre), de la pâte à biscuits crue. Pour s’hydrater, on peut également commander une boisson froide comme un mocha frappé aux Oréo, un latté glacé aux biscuits aux pépites de chocolat ou un latté glacé aux framboises et à la vanille.

Adresse : 1201 Rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Site Web

Bar MINÉRAL

Gracieuseté du Bar MINÉRAL

Ce bar de quartier, ouvert depuis 2020, vous propose de venir passer un beau moment dans une ambiance festive et envoûtante. L’endroit est spécialisé dans l’importation de vins nature et biologiques et vous reçoit dans un éclairage qui change au courant de la journée, selon l’ambiance. L’été, direction leur sympathique terrasse.

Sur le vaste choix de jus à goûter se trouve le Vin Nouveau L’Orange, un vin ontarien au goût de pamplemousse et d’abricot. Laissez-vous aussi tenter par leur version maison du Bloody Caesar, le Caesar Minéral : vodka, recette secrète, Clamato et sel à la lime. À noter qu’il y a de la nourriture à consommer sur place pour accompagner votre apéro, comme des fruits de mer, des tapas et des charcuteries.

Gracieuseté du Bar MINÉRAL Gracieuseté du Bar MINÉRAL

Tous les jours, entre 16h et 20h, vous pouvez consommer une sélection de bières à 5 $ dans le cadre du Golden Hour. Le bar organise aussi des dégustations de vins à l’occasion; tous les détails se trouvent sur sa page Facebook. Santé!

Adresse : 1641, rue Atateken, Montréal

Page Facebook

