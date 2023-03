Quoi faire à Montréal le week-end du 25 et 26 mars?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Vibrer au festival Jeux Urbains au centre-ville

Freestyle Soccer, sports de combat, danse hip-hop… Des athlètes venus du monde entier s’affronteront lors de compétitions dans le cadre de ce festival dédié aux amateurs de sports qui sortent de l’ordinaire. Plusieurs prix seront aussi à gagner, tels que des cours d’escalade de bloc, le tout animé par DJ Vinny Bombay. La finale hommes-femmes de Freestyle Soccer aura lieu samedi à 15h.

Centre Eaton

Jusqu’à samedi

Pour la programmation c’est ici.

Une véritable caverne d’Ali Baba de vins d’importation privée

L’arrivée des beaux jours rime avec apéro! Après trois ans d’absence, le salon Printemps Déz.ip.pé est de retour. Envie d’une bonne bouteille pour célébrer un événement particulier? Cette 13 édition vous propose de découvrir plus de 600 vins d’importation privée, dont environ 400 offerts à l’achat à l’unité (reconnaissable avec leur pastille bleue). Pour préparer votre visite, visitez la boutique en ligne.

Marché Bonsecours

Dimanche, de 11h à 18h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Le talent d’artistes méconnus à l’honneur

L’expo D’un œil différent met en lumière des œuvres multidisciplinaires de plus de 200 artistes ayant ou non une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Il y en aura pour tous les goûts, des peintures aux sculptures en passant par des photos et installations interactives. Vous pourrez notamment admirer un portrait du groupe Les Trois Accords, fait en laine et en coton par Julie Larocque-Allaire.

Écomusée du fier monde

Jusqu’à dimanche

Pour plus d’infos, c’est ici.

Plongez dans l’univers éclaté du film Everything Everywhere All at Once

L’originalité a payé lors de la grande messe du 7e art à Hollywood. Avec sept Oscars dont ceux du meilleur film et de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh, ce long-métrage de Daniel Kwan et Daniel Scheinert est à découvrir. L’histoire est celle d’Evelyn Wang qui aura la rude tâche de sauver le monde. La quinqua se retrouvera plongée dans des mondes parallèles où elle explorera toutes les vies qu’elle aurait pu mener.

Cinéma Moderne

Samedi, à 13h30

En ligne sur plusieurs plateformes de streaming

Pour plus d’infos, c’est ici.

Le Festival Cabane Panache célèbre ses 11 ans

La Cabane Panache est de retour à Verdun! C’est LE festival incontournable du quartier qui met à l’honneur le printemps. Côté bonne bouffe, que diriez-vous d’un sandwich à la saucisse avec moutarde à l’érable et salade de chou maison ou d’un feuilleté farci au bœuf créole à l’érable, mayo siracha-érable? Bosko Baker, Le Diable à Cinq, Sara Dufour, Yves Lambert et bien d’autres artistes mettront une ambiance de feu.

Rue Wellington

Coup d’envoi le 23 mars. Samedi, de 11h à 18h, et dimanche, de 11h à 17h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Un sujet tristement d’actu dans la pièce Sportriarcat

Six femmes, tour à tour joueuses de soccer, nageuses ou encore humaines ordinaires, essayent de comprendre les liens qui se tissent entre la culture du sport et celle du viol. Ce spectacle est la première création scénique de la compagnie Les précieuses fissures, dont l’objectif est de créer des œuvres à portée sociale et philosophique. Claire Renaud, qui en est la directrice artistique, est également autrice et metteuse en scène de cette pièce.

Théâtre Espace Libre

Samedi, à 16h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Le rendez-vous des mélomanes à l’Audiofest

Envie d’un nouveau système de son pour écouter vos films préférés? C’est le moment d’aller tester la technologie du Dolby Atmos. Dans le cadre de cette 34e édition, près d’une centaine d’exposants vous feront découvrir leurs produits. Au menu: conférences, démos, stations d’écouteurs et même une foire du vinyle qui vous permettra sûrement de dénicher des trésors.

Hôtel Bonaventure

Coup d’envoi vendredi. Samedi, de 10h à 18h et dimanche, de 10h à 17h

Pour plus d’infos, c’est par là.