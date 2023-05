Les sorties geeks de la semaine du 8 mai 

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100% geeks. Au programme: de l’animation et un concert à cordes consacré à la science-fiction et la fantasy!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Millenium Actress au Cinéma Moderne

Ode au cinéma japonais, le chef-d’œuvre d’animation de Satoshi Kon, Millenium Actress, est présenté au Cinéma Moderne le 10 mai.

Dans cette fresque romanesque, on suit deux journalistes qui ont le mandat d’interroger l’une des grandes stars d’un prestigieux studio de cinéma qui vient de faire faillite. Recluse chez elle depuis trente ans, l’actrice accepte de faire le récit de sa vie qui commence avant la guerre, alors qu’elle était une adolescente.

Si le ton de Millennium Actress diffère du thriller Perfect Blue du même réalisateur, on y retrouve la même volonté de briser les frontières entre la réalité et la fiction.

Ne ratez pas l’opportunité de (re)découvrir ce titre de l’un des réalisateurs phares de l’animation japonaise.

Date: le 10 mai à 21h30

Lieu: Cinéma Moderne (5150 boulevard Saint-Laurent)

Langues: japonais avec sous-titres en anglais

Red Ketchup aux Sommets du cinéma d’animation

Vous n’avez pas Télétoon et vous n’avez pas encore eu la chance de voir l’adaptation télé des bandes dessinées de Red Ketchup? Les Sommets du cinéma d’animation ont pensé à vous et vous proposent de visionner deux épisodes de la série en compagnie des artistes et artisans qui l’ont créée!

Cette projection organisée en collaboration avec Télétoon et le Festival BD de Montréal (FBDM) est l’occasion parfaite pour vivre les aventures de cet agent du FBI pas comme les autres.

Encore plus roux que Dana Scully dans X-Files, Red Ketchup ne respecte aucune règle, emploie la violence même lorsque ce n’est pas nécessaire et est presque aussi invincible que Terminator grâce à une consommation excessive de cocaïne et autres drogues en tout genre.

Bref, l’occasion parfaite pour se dilater la rate tout en buvant un verre.

Date: le 11 mai à 20h30

Lieu: Café-bar et terrasse de la Cinémathèque québécoise (335, boulevard de Maisonneuve Est)

Candlelight: Musiques de films de science-fiction et fantasy

Expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Montréal, les événements Candlelight offrent le 13 mai un concert à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs consacré aux musiques des films et les séries télé les plus connus de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy.

Interprétée par le Quatuor à cordes Listeso, la programmation comprend des pièces de 2001: l’Odyssée de l’espace, Interstellar, Westworld, Retour vers le futur, Game of Thrones ou encore, Le Seigneur des anneaux.

Bâtie en 1914, l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs fait partie du patrimoine de Verdun et est dotée d’un des fameux orgues de la maison Casavant.

Date: le 13 mai à 19h et à 21h

Lieu: Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (4155 rue Wellington, Verdun)