Les sorties geeks de la semaine du 22 mai 

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100% geeks. Au programme: un festival de cinéma trash, des concerts et une convention de retrogaming!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Cabane à sang 2023

La 6e édition du Festival international de films graisseux Cabane à Sang se tiendra du 24 au 27 mai prochain et preuve que les amateur.trice.s d’horreur et de trash sont nombreux.euses, quasiment toutes les soirées de la programmation étaient déjà complètes au moment d’écrire ses lignes.

Heureusement, la soirée d’ouverture du 24 mai à la brasserie Madame Smith consacrée à la sci-fi sera retransmise simultanément via la page Facebook de Cabane à Sang.

Dates: Du 24 au 27 mai

Lieux: Madame Smith, Bistro Le Ste-Cath, ainsi que la Cinémathèque québécoise

Langues: Français et anglais

Dragon Ball Symphonic Adventure

Vous consommez les séries animées japonaises comme d’autres s’enfilent les épisodes de Survivor Québec? Vous serez heureux d’apprendre que le concert officiel Dragon Ball Symphonic Adventure sera présenté le 25 mai à salle Wilfrid-Pelletier – celle du 24 mai ayant été annulé.

Vous connaissez le concept déjà utilisé dans le cadre d’autres franchises: tandis que des scènes des séries Dragon Ball et Dragon Ball Z seront présentées sur grand écran, un orchestre de 60 musiciens interprétera la musique du légendaire compositeur japonais Shunsuke Kikuchi.

Fait intéressant: cet orchestre sera accompagné du chanteur original de Dragon Ball, Hiroki Takahashi.

Date: Le 25 mai à 19h

Lieu: Salle Wilfrid-Pelletier (175 Sainte-Catherine Ouest)

Decades of Bond

Sortez vos plus beaux smokings et vos plus belles robes de soirée, le cabaret chic Le Balcon présente le 26 mai et le 11 août Decades of Bond, une soirée proposant de (re)découvrir les chansons les plus marquantes de tous les temps de la saga James Bond.

Sous la direction d’Ed Lister, Rebecca Noelle et Michael Hanna vous permettront de plonger dans l’univers musical de cette franchise en interprétant ses classiques.

Ceux et celles qui souhaitent se payer la totale, une expérience souper-spectacle est également offerte.

Dates: Les 26 mai et 11 août

Lieu: Cabaret chic Le Balcon (463 rue Sainte-Catherine Ouest)

Rétro Néo Vidéo

Une convention pour geeks à saveur rétro, ça vous dit? C’est ce que propose Rétro Néo Vidéo qui est de retour pour une 9e édition et qui promet de réunir une cinquantaine de tables de jeux vidéo rétro, de jouets et de figurines vintage, d’artisanat et beaucoup d’autres produits.

Pour avoir une idée des exposants présents, visitez la page Facebook de cette convention.

Date: 27 mai de 11h à 16h

Lieu: Centre Communautaire de Loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie (700 rue Atateken)