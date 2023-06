Quoi faire à Montréal le week-end du 1er et 2 juillet?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Le grand rendez-vous des amateurs de jazz

Le Festival international de jazz de Montréal vous propose près de 150 concerts en salle et plus de 350 spectacles gratuits à ciel ouvert. Parmi les spectacles, November Ultra se produira samedi au Club Soda à 21h et DJ Premier & The Badder Band électriseront la place des Festivals à 21h30. Dimanche, Vance Joy livrera ses chansons à la fois intimes et rassembleuses à la lace des Festivals à 20h.

Place des Festivals et d’autres lieux

Jusqu’au 8 juillet

Pour la programmation, c’est ici.

On célèbre en grand la fête du Canada

Une foule d’activités familiales, dont une initiation pour les ados au skateboard et à la trottinette, vous attendront samedi au Quai de l’Horloge dans le Vieux-Port pour célébrer les 156 printemps du Canada. À 14h30 et 16h30, vous aurez l’occasion de déguster le traditionnel gâteau de la fête du Canada.

Dans les différents quartiers de la métropole, les animations ne manqueront pas. À Montréal-Nord, la nouvelle version du spectacle latino d’Étienne Drapeau, avec huit artistes sur scène, sera présentée au parc Aimé-Léonard à partir de 18h30. Du côté de LaSalle, le spectacle Battements de Cirque: le retour – Anouk Vallée-Charest sera offert au parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain à partir de 14h.

Pour la programmation dans le Vieux-Port, c’est ici.

Première édition du Woopaw Fest

Ce festival canin est le rendez-vous des amoureux des chiens. Des rassemblements entre pitous de mêmes races et une grande parade sont notamment au programme. Vous pourrez même gâter votre boule de poils en visitant l’espace marchand réservé aux commerçants locaux.

Bassin Peel

À partir de vendredi. Samedi, de 12h à 22h et dimanche, de 12h à 21h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Les arts visuels à l’honneur à Mtl en Arts

Soutenir et promouvoir les arts visuels et les créateurs, telle est la mission du festival Mtl en Arts. Dans le cadre de cette 24e édition, des expos, activités artistiques et conférences seront proposées dans le Village afin de rencontrer la relève artistique. Les conférences Station des artistes, animées par la drag queen Selma Gahd, vous permettront de mieux connaître ces créateurs.

Dans le Village, entre les rues Beaudry et Papineau

Depuis mercredi. Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est ici.

Le film culte Mulholland Drive au Cinéma du Parc

Le cycle Minuit au Parc est de retour! Mulholland Drive, réalisé par David Lynch, avec Naomi Watts et Jeanne Bates, sera à l’honneur cette fin de semaine. Ce long-métrage, qui se déroule dans la cité des anges, a été élu meilleur film de la dernière décennie par la Los Angeles Film Critics Association, en 2010.

Cinéma du Parc

Samedi, à 21h30 et dimanche à 14h30

Pour plus d’infos, c’est par là.

L’art autochtone de la Colombie en vedette à Montréal

Que diriez-vous d’un plongeon au cœur de l’art colombien autochtone? Pendentifs en or finement moulés, masques en or martelé, effigies en céramique de créatures fantastiques et bien d’autres trésors sont à admirer au Musée des beaux-arts de Montréal. L’expo L’univers au creux des mains: pensées et splendeurs de la Colombie autochtone, qui a été préparée en étroite collaboration avec les Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, présente des œuvres millénaires rarement exposées au Canada.

Musée des beaux-arts de Montréal

Jusqu’au 1er octobre. Samedi, de 10h à 17h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Musique interculturelle au festival Duluth en arts

C’est le coup d’envoi de la 11e édition de Duluth en Arts, un événement gratuit qui se déroulera en plein air durant huit fins de semaine, sur l’avenue Duluth. Ce festival de musique au cœur du Plateau vous permettra de découvrir des musiques de différents styles et d’encourager des tas d’artistes d’ici et d’ailleurs.

Placette Duluth, à l’angle de l’avenue Laval

Samedi, de 15h30 à 19h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Projection du film Le trésor du Petit Nicolas en plein air

Cette comédie franco-belge réalisée par Julien Rappeneau, avec Ilan Debrabant et Audrey Lamy, devrait ravir toute la famille. Le film sera projeté gratuitement en plein air sur écran géant au parc Nelson-Mandela. L’histoire suit les aventures de Nicolas qui devra quitter ses copains en raison du déménagement de sa famille.

Parc Nelson-Mandela

Samedi, à partir de 20h30

Pour plus d’infos, c’est ici.