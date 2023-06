La Colombie autochtone vient inspirer Montréal 

L’art autochtone colombien est mis à l’honneur tout l’été au Musée des Beaux-Arts de Montréal avec l’exposition L’univers au creux des mains: pensées et splendeurs de la Colombie autochtone.

Il s’agit de la plus importante exposition d’art colombien à être présentée hors du pays d’Amérique latine.

Quelque 400 œuvres datant d’environ 1500 avant notre ère, provenant en majorité du Museo del Oro à Bogota, sont exhibées dans l’enceinte du musée montréalais. On y retrouve notamment des céramiques de créatures fantastiques, des pendentifs et masques en or ainsi que des textiles anciens rares.

Ornement de bâton en forme d’oiseau, Colombie, basses terres des Caraïbes, 200 AEC – 1000 EC (style d’orfèvrerie Zenú ancien). Photo: Clark M. Rodríguez – Museo del Oro – Banco de la República

L’objectif de l’exposition est, entre autres, de démontrer la diversité et la richesse des cultures autochtones de la Colombie en se basant sur leur point de vue, leur perspective sur le monde.

Pour ce faire, un exercice d’écoute s’imposait dans le but de donner une voix à ce matériel. L’équipe de commissaires de l’exposition est allée dans le nord de la Colombie à la rencontre des Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, l’une des 100 nations autochtones distinctes vivant toujours au pays. Différentes rencontres ont eu lieu sur plusieurs années au cours desquelles les Arhuaco ont partagé leur savoir et leur temps.

Porteur de panier (canastero) à crocs et à serpents, Colombie, région Calima, 1500 AEC – 100 EC (tradition Ilama). Photo: Museum Associates / LACMA

À travers les divers objets qu’elle rassemble, l’exposition propose donc une autre façon de voir le monde qui est basée sur l’interdépendance entre les humains, les plantes et les animaux. Une vision qui peut enrichir notre propre façon de réfléchir à notre environnement, voire à la vie en général.

L’exposition L’univers au creux des mains: pensées et splendeurs de la Colombie autochtone est présentée au Musée des Beaux-Arts de Montréal du 3 juin au 1er octobre 2023.