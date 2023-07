Les sorties geeks de la semaine du 3 juillet

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100 % geeks. Au programme cette semaine : un film queer trash, un thriller coréen, ainsi qu’une foire pour les adeptes de l’épouvante!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Female Trouble au Cinéma Moderne

L’équipe du Cinéma Moderne continue à présenter ses coups de cœur et l’un de ses membres porte son dévolu cette semaine sur le film Female Trouble (1974) de John Waters.

« Après Multiple Maniacs et Pink Flamingos, le duo d’enfer John Waters x Divine se rassemble à nouveau dans cette œuvre engouffrée par sa direction artistique éclatante, son souci du maquillage brillant et ses costumes éblouissants », indique Cesar Ramos, employé du café-bar du Cinéma Moderne.

Se déroulant dans les années 1960, le film raconte l’histoire de Dawn Davemport (incarnée par la drag-queen Divine), qui demande à ses parents de lui acheter des chaussures à talons cha-cha-cha pour Noël, mais ceux-ci refusent. Frustrée, Dawn fugue. S’amorce alors un périple trash et chaotique.

Avertissement : l’œuvre est destinée à un public de 16 ans et plus.

Dates : Le 6 juillet à 21h30 et le 9 juillet à 21h

: Le 6 juillet à 21h30 et le 9 juillet à 21h Lieu : Cinéma Moderne (5150 boulevard Saint-Laurent)

: Cinéma Moderne (5150 boulevard Saint-Laurent) Langue : Anglais

JSA – Joint Security Area au Cinéma du Parc

Ce week-end, le Cinéma du Parc vous propose un film du cinéaste coréen Park Chan-wook (Old Boy).

Réalisé en 2000, JSA – Joint Security Area (titre original : Gongdong gyeongbi guyeok JSA) suit une enquête d’une équipe suisse et suédoise déclenchée à la suite d’une fusillade à la frontière nord-sud coréenne, en zone démilitarisée, qui a provoqué la mort de deux soldats.

Ce thriller militaire met en vedette Song Kang-ho (Parasite), Lee Byung-hun (I Saw the Devil) et Lee Young-ae (Lady Vengeance).

Dates : Les 7 et 8 juillet à 21h30 et le 9 juillet à 14h30

: Les 7 et 8 juillet à 21h30 et le 9 juillet à 14h30 Lieu : Cinéma du Parc (3575 avenue du Parc)

: Cinéma du Parc (3575 avenue du Parc) Langues : version originale avec sous-titres anglais

Horreur Expo, première édition

La chaîne Frissons TV et les boutiques Horreur Fanatik et Films Fanatik ont uni leurs forces afin de créer Horreur Expo, un événement fait sur mesure pour les adeptes d’épouvante.

Plus d’une cinquantaine de kiosques seront présents à cette foire de l’horreur, proposant films, figurines, livres rares, affiches, œuvres d’art et plus.

Des conférences font également partie de la programmation. Les cinéastes Georges Mihalka (My Bloody Valentine), Maurice Devereaux (End of the Line), ainsi qu’Alain Vézina (Le Scaphandrier) répondront entre autres aux questions du public.

Les adeptes de cosplays sont évidemment les bienvenu.e.s, des prix en argent seront remis pour les plus beaux costumes.

Les festivités se concluront avec un spectacle de musique « décapante ».

Pour consulter la programmation complète, cliquez ici.

Dates : Le 8 juillet à partir de 9h

: Le 8 juillet à partir de 9h Lieu : Centre communautaire Petite-Côte (5675 rue Lafond)