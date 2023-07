Les sorties geeks de la semaine du 17 juillet

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100 % geeks. Au programme : la soirée d’ouverture du Festival Fantasia, un ciné-concert et la projection de deux films cultes d’horreur et de science-fiction.

Festival Fantasia : Les chambres rouge de Pascal Plante

Ça y est, le toujours très entendu Festival Fantasia lance sa 27e édition, et pour sa soirée d’ouverture, propose à son public le thriller québécois Les chambres rouge de Pascal Plante.

Dans ce troisième long métrage du réalisateur de Nadia, Buterfly et Les faux tatouages, on suit une femme (Juliette Gariépy) fascinée par le procès d’un tueur en série (Maxwell McCabe-Lokos) accusé des meurtres de trois jeunes filles, atrocités qu’il a diffusées sur le web – eh oui, un peu comme Luka Rocco Magnotta.

Une belle manière (morbide) de lancer les festivités!

Date : 20 juillet à 19h

: 20 juillet à 19h Lieu : Auditorium des diplômés de la SGWU (1455 boulevard de Maisonneuve Ouest)

: Auditorium des diplômés de la SGWU (1455 boulevard de Maisonneuve Ouest) Langue : français

Ciné-Concerts : Mutants de l’espace de Bill Plympton

Après The Holy Mountains la semaine dernière, c’est au tour du film d’animation Mutants de l’espace de Bill Plympton d’être présenté aux Ciné-concerts, ce vendredi, à la Place de la Paix.

Et comme c’est le principe d’un ciné-concert, des musicien.ne.s seront présent.e.s pour jouer la trame sonore en direct. Cette fois-ci, c’est le duo Panacello qui accompagnera musicalement la projection du film.

Dans ce long métrage de Bill Plympton, un astronaute qu’on croyait mort revient sur Terre avec une bande d’abominables extraterrestres mutants. Et tout porte à croire qu’il a des comptes à régler (c’est sûr que quand tu disparais pendant plusieurs années, c’est normal que les comptes s’accumulent dans ta boîte aux lettres)!

Des courts métrages sélectionnés par la Cinémathèque québécoise seront également présentés.

Date : 20 juillet à 20h30

: 20 juillet à 20h30 Lieu : place de la Paix, dans le Quartier des spectacles

Histoires d’horreur : Le Masque du démon et Invasion of the Body Snatchers

Le cycle estival Histoires d’horreur se poursuit à la Cinémathèque québécoise. Ce week-end Métro porte son dévolu – de manière tout à fait arbitraire – sur la projection du long métrage Le masque du démon (1960), réalisé par le plus grand cinéaste italien de films de genre, Mario Bava. En plus, un film de sorcières avec Barbara Steele, on ne dit pas non!

Date : 22 juillet à 16h

: 22 juillet à 16h Langue : version française

Métro vous suggère également d’assister à la projection de Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel (1956), le premier opus de cette série culte de science-fiction, où des gens soupçonnent leurs proches d’être peu à peu remplacé.e.s par des extraterrestres hostiles.

Date : 23 juillet à 18h15

: 23 juillet à 18h15 Langue : version originale anglaise