Explorez les parcs de la ville avec Héritage Montréal

Dans le cadre de sa populaire série de visites guidées ArchitecTours, Héritage Montréal propose cet été cinq nouveaux circuits axés sur des parcs de la métropole.

L’organisme promouvant le patrimoine architectural, historique, naturel et culturel de la grande région métropolitaine convie le public à explorer du 5 août au 1er octobre les parcs Jeanne-Mance, Morgan, d’Outremont, Beaudet et Jarry, en compagnie de guides bénévoles qui en relatent l’histoire, l’architecture, l’aménagement et les liens avec leur quartier.

L’un des cinq nouveaux circuits offerts par Héritage Montréal sur les parcs de la métropole porte sur le parc Jeanne-Mance. Photo : Héritage Montréal

L’un des cinq nouveaux circuits offerts par Héritage Montréal sur les parcs de la métropole porte sur le parc Morgan. Photo : Héritage Montréal

L’un des cinq nouveaux circuits offerts par Héritage Montréal sur les parcs de la métropole porte sur les espaces verts d’Outremont. Photo : Héritage Montréal

L’un des cinq nouveaux circuits offerts par Héritage Montréal sur les parcs de la métropole porte sur le parc Beaudet. Photo : Héritage Montréal

L’un des cinq nouveaux circuits offerts par Héritage Montréal sur les parcs de la métropole porte sur le parc Jarry. Photo : Héritage Montréal

Circuit nº 1 – 5 et 19 août et 16 septembre 2023 : le parc Jeanne-Mance et ses environs



Bordant le mont Royal à l’est, ce parc emblématique du Plateau-Mont-Royal constitue un lieu de rassemblement populaire et un site récréosportif prisé, indique Héritage Montréal, qui invite à en découvrir les espaces et les installations, sans compter les alentours peuplés.

Circuit nº 2 – 6 et 13 août, 3 septembre et 1er octobre : le parc Morgan et son quartier



À partir de l’avenue Morgan, dans Hochelaga-Maisonneuve, l’on découvrira comment l’ancienne Cité de Maisonneuve a été aménagée sous l’influence du mouvement City Beautiful.

Circuit nº 3 – 12 et 27 août ainsi que 2 et 23 septembre : Outremont et ses parcs



Le patrimoine paysager d’Outremont est étroitement lié à la trame urbaine de ce quartier doté de nombreux parcs.

Circuit nº 4 – 20 août, 10 et 24 septembre : le parc Beaudet et le Vieux-Laurent



Les participant.e.s exploreront le cœur de l’ancien village de Saint-Laurent, dont les espaces verts cohabitent aujourd’hui avec le milieu résidentiel et le secteur industriel.

Circuit nº 5 – 26 août, 9, 17 et 30 septembre : le parc Jarry est ses environs



À la lisière des quartiers Villeray et Parc-Extension, cet immense parc a été façonné au gré de réaménagements d’infrastructures sportives répondant aux besoins des résident.e.s.

Pour se procurer des billets, c’est ici.