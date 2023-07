Quoi faire à Montréal le week-end du 22 et 23 juillet?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Un festival d’été japonais à Verdun

La première édition de l’événement Natsu Matsuri aura lieu au café Komma Rosta. Plusieurs artisans japonais locaux participeront à ce festival estival. L’occasion de découvrir la cérémonie du thé Urasenke (Cha No Yu) qui sera offerte samedi et dimanche à 10h30 par Reina Cynthia Sakao. Une démonstration d’habillage de kimono aura également lieu samedi à 14h30.

Café Komma Rosta

À partir de vendredi. Samedi et dimanche, de 9h à 18h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Le rendez-vous incontournable des amateurs d’humour

Difficile de faire un choix parmi tous les spectacles du Festival Juste pour rire. Voici quelques suggestions: samedi, Arnaud Soly, Virginie Fortin et Richardson Zéphyr seront à la Maison symphonique dans le cadre du Grand concert improvisé. Samedi et dimanche, l’indétrônable Jean-Marc Parent sera bel et bien de la partie avec l’Événement JMP à la salle Wilfrid-Pelletier. Et dimanche, Tai montera sur la scène du Monument-National avec son spectacle Madame Rekilé!

Samedi, Maison symphonique: Grand concert improvisé, à 19h30

Samedi et dimanche, salle Wilfrid Pelletier: Événement JMP, à 20h

Samedi et dimanche, Monument-National: Madame Rekilé!, à 20h

Pour la programmation du festival, c’est ici.

Les pollinisateurs en fête

Les pollinisateurs sont les grandes vedettes de l’Insectarium. Pour vous permettre de les découvrir en famille, de nombreuses activités gratuites ont été mises en place tout le week-end. Plusieurs kiosques seront animés par des experts: vous saurez tout sur le papillon monarque et la place qu’occupe l’abeille domestique dans notre environnement.

Insectarium

Samedi et dimanche, 10h à 17h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Initiation à la poterie

Le café-boutique-atelier Les Faiseurs soufflera ses 5 bougies en grand. Pour l’occasion, vous pourrez vous initier à la poterie avec des boules d’argile au coût de 5$. Démonstrations et compétitions d’objets en terre cuite, mais aussi peintures sur céramique rythmeront cette belle journée.

Les Faiseurs

Samedi, à partir de 10h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Le Grand PoutineFest s’invite au Vieux-Port

La tournée du Grand PoutineFest fait une halte dans le Vieux-Port. Une vingtaine de combinaisons vous attendent, dont la poutine au pâté chinois, celles aux crevettes bang-bang, au shish-taouk et au canard confit. Samedi, Vinny Falcone et DJ Skittel’zz mettront de l’ambiance à partir de 20h.

Quai de l’Horloge

Jusqu’au 30 juillet

Pour plus d’infos, c’est ici.

La culture tropicale à l’honneur

De nombreux groupes de musique haïtienne et antillaise seront présents au Festival International Mizik Kreyol de Montréal. Parmi les artistes, T-Vice, K-Tel, Izily, Franco Love, Flash et les Dj’s Combo, Nalee, Slim et Narum. Une foule d’activités seront également proposées aux enfants: atelier percussion, introduction à la danse folklorique, initiation à la science, maquillage et jeux (16h à 19h).

TOHU

À partir de vendredi. Jusqu’à dimanche, de 14h à 22h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Une expérience théâtrale unique avec les Indiscrétions publiques

Le Théâtre du Ricochet présente les Indiscrétions publiques, un parcours théâtral gratuit qui se déroule dans plusieurs parcs de la métropole. Ce week-end, vous pourrez vivre cette expérience artistique à la place des Fleurs-de-Macadam. Vous êtes invités à discuter des thématiques abordées avec l’équipe de création après la pièce.

Place des Fleurs-de-Macadam (Plateau)

Samedi, à 17h

Pour plus d’infos, c’est par là.

L’artisanat africain et d’Amérique latine au marché Tombouctou

Le Festival international Nuits d’Afrique, qui offre une programmation variée depuis le 11 juillet dernier, vous propose également de nombreux kiosques au marché Tombouctou. Bijoux, peintures, sculptures, vêtements, boubous, instruments de musique, épices et bien d’autres produits sont à l’honneur.

Esplanade Tranquille

Jusqu’à dimanche, à partir de midi

Pour plus d’infos, c’est ici.

Anniversaire caritatif pour Tatouage Vilains

Le salon Tatouage Vilains, situé sur le Plateau, lance un événement caritatif pour souligner son 2e anniversaire. Une partie des fonds amassés sera reversée à Mission Mayday. Cet organisme à but non lucratif s’occupe du bien-être animal et des animaux dans le besoin. Sur place: bonne humeur, tatouages, bières et pizzas.

Tatouage Vilains

Samedi, de 12h à 19h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Deadbeats de retour au Piknic Électronik

Les amateurs de musique électro à Montréal seront certainement comblés! Le Piknic Électronik accueillera ce samedi Zeds Dead, Space Laces, Hamdi, A Hundred Drums et Dick Lee sur la scène Fizz. Et dimanche, n’oubliez pas le Petit Piknic, un événement gratuit pour petits et grands (12h à 15h).

Parc Jean-Drapeau

Samedi, de 16h à 22h

Pour plus d’infos, c’est par là.