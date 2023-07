Les fans de poutines se donnent rendez-vous au Vieux-Port! 

Le Grand PoutineFest, événement estival à base de frites, de sauce brune, de fromage skouik skouik et d’animations, débarquera au Quai de l’horloge, dans le Vieux-Port de Montréal, du 19 au 30 juillet prochain.

Sur les lieux de l’événement, vous retrouverez six camions de cuisine qui offrent une vingtaine de variétés de poutine. Par exemple, vous pourrez goûter – entre autres – à la poutine au pâté chinois, à celle aux crevettes bang-bang, à la sauce végane, ou encore à celle au shish-taouk.

Les microbrasseries Saint-Arnould, Beta, Archibal et Noir proposeront aussi, sur place, des variétés de bières en format dégustation. La Cabane à Chichi, qui offre des churros, sera aussi de l’événement pour vous sucrer le bec. Des jeux gonflables et des artistes de cirque seront aussi présents pour parsemer le party.

Pour mettre de l’ambiance, il y aura entre autres Martin Deschamps en musique le 21 juillet dès 18h. Le 22 juillet, c’est Vinny Falcone et DJ Skittel’zz qui seront sur scène dès 20h. Et le groupe Freddie James Project sera sur place, pour sa part, le 29 juillet.

À noter que le festival se veut plus vert cette année. En plus des verres et contenants réutilisables instaurés en 2022, les plats le seront aussi cette année. Chaque poutine coutera donc deux dollars de plus pour son contenant réutilisable (qui résiste au lave-vaisselle). Le quart du prix du plat ira à l’Opération Enfant Soleil, association pour laquelle l’événement a amassé près de 100 000$ l’an dernier.

Le Grand PoutineFest, qui en est à sa neuvième édition, aura aussi lieu dans 21 villes de la province cet été, dont : Brossard du 3 au 6 août Vaudreuil du 10 au 13 août Saint-Hyacinthe du 17 au 20 août Trois-Rivières du 24 au 27 août La Beauce du 31 août au 3 septembre Granby du 7 au 10 septembre Mirabel du 14 au 17 septembre L’entrée sur le site est gratuite. Pour consulter le calendrier complet, c’est ici!