Les sorties geeks de la semaine du 7 août

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100 % geeks. Au menu : une première télévisuelle et horrifique, la nouvelle édition de l’Otakuthon et un double programme de nanars!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

L’escale sanglante, une présentation de Sur la route de l’horreur

Destinée aux amateurs de frissons et de suspense, l’émission Sur la route de l’horreur est diffusée sur Frissons TV depuis 2021.

Ce mardi, le Festival Fantasia convie le public à « L’escale sanglante », un événement consacré à cette série télévisée qualifiée de culte par les organisateurs et qui permet de découvrir « sur la route » le monde de l’horreur que ce soit au Québec ou ailleurs.

En plus du dévoilement de scènes inédites, l’épisode « La route des morts-vivants » sera projeté.

Date : Le 8 août à 18h

: Le 8 août à 18h Lieu : Théâtre Sainte-Catherine (264 rue Sainte-Catherine Est)

: Théâtre Sainte-Catherine (264 rue Sainte-Catherine Est) Langue : Français

Otakuthon 2023

La convention Otakuthon mettant à l’honneur les animes, les mangas, le cosplay, les jeux vidéo, et la culture japonaise est de retour ce week-end.

En plus de la possibilité de déambuler dans la salle d’exposition afin de regarder et acheter les produits des marchands et des artistes présents, des panels, ateliers, concerts sont proposés.

Il est aussi possible de prendre des photos des cosplayeurs et cosplayeuses, ainsi que de participer à des jeux « afin de montrer votre côté otaku au monde entier », peut-on lire sur la page de l’événement.

Date : Du 11 au 13 août de 8h à 17h

: Du 11 au 13 août de 8h à 17h Lieu : Palais des congrès de Montréal (1001 place Jean-Paul-Riopelle)

Ciné Geeks Invité: Hermanniwy de Nanarland

Prenant un malin plaisir à présenter en ligne de mauvais films – tout en les commentant en direct –, Les Geeks contre-attaquent présentent ce samedi une édition spéciale de Ciné Geeks. Comme invitée, ils reçoivent Mathilde Barghon alias Hermanniwy, membre de Nanarland (et coanimatrice du balado du même nom) un site français considéré par certains comme la bible des « mauvais films sympathiques ».

En double programme, cette édition de Ciné Geeks propose le film T’aime, écrit et réalisé par Patrick Sébastien, qui aurait peut-être inspiré le segment «Simple Jack» du Tropic Thunder de Ben Stiller. Suivra le très douteux Caïdo de Michel Brûlé où on parle de souveraineté, d’amérindianité, de tatouage, de l’industrie de la musique, j’en passe et des meilleurs.

Date : Le 12 août à 14h15

: Le 12 août à 14h15 Lieu : En ligne (https://www.twitch.tv/mikeegeelgca)

: En ligne (https://www.twitch.tv/mikeegeelgca) Langue : Français