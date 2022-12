7 adresses pour de chouettes cadeaux de seconde main 

Atelier 111 déco (à gauche) et Ex-Voto (à droite) sont parmi les bonnes adresses où trouver des cadeaux d'occasion.

Acheter de seconde main, c’est bon pour la planète et le budget, mais lors du magasinage de cadeaux, on se garde parfois une petite gêne, de peur d’avoir l’air «cheap». Pourtant, des cadeaux usagés mais stylés, ça existe! La preuve avec ces sept adresses de Montréal.

Atelier 111 déco

Pour les fans de déco vintage, direction l’Atelier 111 sur la rue Beaubien! Ici, on trouve autant de la belle vaisselle que des luminaires, toutes sortes d’accessoires (boîtes, plaids, figurines, etc.), des tableaux et quelques meubles choisis avec soin.

1294, rue Beaubien Est

Ex-Voto

Ex-Voto, c’est un peu la boutique parfaite pour magasiner des cadeaux. En plus des articles de déco plus funky les uns que les autres, des bijoux et des vêtements de créateur.trice.s neufs, la boutique propose aussi une belle sélection de tenues de seconde main à la fois vintage et récentes.

6534, boulevard Saint-Laurent – https://www.exvoto.ca/fc/

ÉcoDépot Montréal

ÉcoDépot vaut vraiment le détour! Dans cette véritable caverne d’Ali Baba, au milieu des meubles mid-century, des livres et des curiosités, on peut faire de très belles trouvailles, notamment parmi les sculptures et les affiches publicitaires rétro.

187 rue Richer, Lachine – https://ecodepotmontreal.com/

Arthur et Juno

Eh oui, même les enfants ont leur friperie! Chez Arthur et Juno, on pourra dénicher plein de beaux morceaux pour les petit.e.s de 0 à 6 ans, mais aussi et surtout des jouets usagés en bon état à des prix imbattables.

4243, rue Saint-Denis

Au Vieux Bouc

Les bouquineries ne manquent pas à Montréal, mais si on ne devait retenir qu’une seule librairie d’occasion, ça serait peut-être le Vieux Bouc situé sur la Promenade Masson. Romans, essais, bandes dessinées, livres d’art, tout y est! En plus, le lieu fait aussi office de café, ce qui rend le magasinage encore plus agréable.

2884, rue Masson – https://www.auvieuxbouc.com/

Bien Beau

En plus de leurs magnifiques cadres de fleurs séchées composés à la main, les petites mains derrière la boutique en ligne Bien Beau ont aussi un don pour chiner les plus belles pièces de déco. On craque entre autres pour leur sélection de théières adorables, pour les bougeoirs, et pour les ensembles de verres à pied mid-century!

https://bienbeau.ca

Raymond IV

Dans cette jolie friperie d’Hochelaga, on trouve des vêtements vintage de très bonne qualité, autant pour hommes que pour femmes. En plus de ces morceaux uniques, la boutique présente une belle sélection d’accessoires, de bijoux et de montres, ainsi que quelques pièces de déco rétro.

3201, rue Ontario Est