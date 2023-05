15 idées pour un cadeau local à maman

Le 14 mai, c’est la fête des Mères! Quoi, vous avez oublié? Pas de panique, Métro est là avec un petit guide pratique pour chouchouter votre maman, votre belle-maman, votre grand-maman ou votre conjointe qui vous a donné ces beaux enfants.

Notre équipe a ratissé large afin de trouver des inspirations pour tous les âges et tous les goûts. Maintenant, sortez l’emballage cadeau, parce qu’il ne reste plus qu’une petite semaine avant le brunch!

Pour la maman qui trippe déco: un abonnement au nouveau magazine Canapé

Lancé le mois dernier, le tout nouveau magazine Canapé se prend comme un beau-libre. On le laisse traîner sur la table à café et on le feuillette ici et là, quand on est en quête d’un peu d’inspiration. Créé par les fondatrices de La Pièce, une plateforme web dédiée à faciliter les rénos en misant tant sur les tendances que les expertises de pros, le magazine biannuel se concentre sur une thématique pour chacune de ses éditions. Pour la première, c’est Retour aux sources.

Prix: 43$ pour un abonnement annuel ou 24$ pour le premier numéro

Pour la maman qui veut que ça sente bon: l’eau de linge de la nouvelle collection de la Maison Lavande

Photo: Maison Lavande

La Maison Lavande lance fréquemment de nouvelles collections, toujours un nouveau parfum envoûtant qui se décline dans toute leur gamme de produits pour la maison et pour le corps. La petite dernière combine l’arôme apaisant de la lavande, bien sûr, à celui plus vivifiant de la noix de coco. On l’aime tout particulièrement en eau à linge, un des produits chouchous de l’entreprise familiale. De quoi avoir des draps qui rappellent la brise des vacances!

Prix: 22,95$

Pour la maman branchée sur la mode: une robe maxi de la collection estivale de Véro

Photo: San Francisco Photo: Marie Claire

Véronique Cloutier présente sa nouvelle collection avec le Groupe Marie Claire. Conçus pour chacune des quatre bannières du groupe – San Francisco, Marie Claire, Claire France et Grenier – les morceaux s’inscrivent bien dans leurs différentes collection. Du lin, des couleurs pop, des pièces d’inspiration safari et des motifs tropicaux s’invitent dans les tendances estivales. On opte pour une des robes maxi, que Véro et son équipe ont déclinées chez toutes les bannières. De quoi plaire aux mamans de différents âges et de différentes tailles!

Prix: 99$ (en soldes chez San Francisco à 89,10$)

Pour la maman qui aime La Voix: la téquila Cherry River

C’est quoi le rapport entre la tequila et La Voix? C’est Marc Dupré, voyons! Le chanteur et coach à la compétition télévisée est depuis quelques années copropriétaire de la distillerie Cherry River, qui faisait déjà gins, vodkas et prêts-à-boire. Depuis quelques semaines, la distillerie située à Magog a ajouté un nouveau produit à son inventaire avec cette téquila, qui serait la toute première téquila québécoise de qualité supérieure.

Prix: 39,75$

Pour la maman qui aime le plein air: le t-shirt Vallier à l’image du parc Jarry

Photo: Vallier

Les adeptes de plein air ont rapidement adopté la marque québécoise lancée en 2019. Mais parce que ses morceaux sont tout particulièrement fonctionnels et qu’ils sont fait avec des matériaux de qualité, on n’a même pas besoin d’aimer mettre le nez dehors pour les apprécier! Vallier, dont tous les vêtements sont dessinés à Montréal, a rendu hommage à la ville en lançant un t-shirt à l’effigie du parc Jarry. Maman préfère voyager? Des chandails représentant les cartes de parcs à Toronto et Vancouver sont également disponibles.

Prix: 59,99$

Pour la maman qui prend soin de sa peau: un masque hydratant de la nouvelle gamme de Dans un jardin

Photo: Dans un jardin

Dans un jardin a connu tout un virage depuis 2019. Désormais, tous les produits sont créés à partir d’ingrédients naturels et sans cruauté animale. Et pour poursuivre sur cette voie du renouveau, l’entreprise familiale bien connue pour ses produits corporels a développé sa toute première gamme de soins du visage! Sérum, eau florale, crème hydratante, exfoliant et eau micellaire sont disponibles, mais notre nouveauté préférée, c’est le masque au curcuma. Il nourrit la peau déshydratée, la laissant radieuse et douce au touché.

Prix: 24,95$ en spécial à 19,96$

Pour la maman qui a besoin de relaxer: un forfait avec massage au Strøm spa nordique

Après le brunch, le spa est probablement l’activité la plus classique pour gâter les mamans… mais ce n’est pas pour rien! Le spa est une sortie indémodable, qu’on la fasse avec elle ou qu’on la laisse aller en solo. Et le Strøm spa nordique a bien compris ça, puisqu’il offre des forfaits pensés tout spécialement pour l’occasion. De notre côté, on penche pour le forfait Hommage, qui combine une entrée à l’expérience thermale, un massage, une assiette nordique et un cocktail floral, en plus d’un article parmi les produits sélectionnés de leur ligne de soins.

Prix: entre 82$ et 594$, selon le forfait et le nombre de personnes

Pour la maman qui veut du temps de qualité: une virée magasinage au Centre Eaton

Si votre mère est moindrement comme celle de l’autrice de ces lignes, vous avez souvent entendu qu’elle n’a besoin de rien d’autre que du bon temps avec ses enfants! La solution: une carte-cadeau glissée dans une carte de souhaits où on l’invite à une journée de magasinage. On en choisit une du Centre Eaton, puisqu’elle est acceptée dans 78 boutiques du centre commercial, dont des restaurants du Time Out Market. Aldo, Aritzia, La Vie en Rose, Dynamite, Rudask… l’endroit ne manque pas d’entreprises canadiennes qui ont de quoi lui plaire.

Prix: À partir de 180$ pour obtenir une carte récompense de 15$

Pour la maman qui veut être gâtée ET prendre soin de la planète: une robe durable de Livøm

Photo: Livøm

Lancée l’automne dernier, l’entreprise québécoise Livøm – qui propose mode, déco et meubles – se donne la mission d’être écoresponsable tout en restant abordable. Ça passe entre autres par des designs épurés, qui ne seront pas démodés en une saison, mais aussi par des tissus de qualité et conçus dans une perspective de durabilité. Cette longue robe pull, par exemple, contient plus de 50% de cellulose d’origine végétale et biodégradables, tandis que d’autres sont faites de coton biologique certifié BCI.

Prix: 95$

Pour la maman qui pousse le twinning à fond: les chouchous mère-fille de Soha & Co

Le twinning, cette tendance à habiller mère et fille avec des morceaux pareils ou semblables, peut être poussé à fond en allant jusqu’aux cheveux ou, à plus petite dose, en se contentant de matcher les chouchous. L’entreprise Soha & Co, qui se spécialise en bijoux, accessoires à cheveux et articles pour la maison, a lancé en exclusivité chez Simons une collection de quatre modèles à partager avec sa mini-soi. Cute ou quoi?

Prix: 25$

Pour la maman qui veut la paix dans la salle de bain: le coffret Selv Rituel aux lilas

Photo: Selv Rituel

Toutes les mamans le savent: le temps en solo dans la salle de bain, c’est très, très précieux, parce que ça n’arrive pas souvent! Pour offrir ce cadeau à une maman d’un ou plusieurs jeunes enfants, il faut que ça vienne avec l’offre de s’occuper des bébés afin qu’elle puisse pleinement en profiter. Selv Rituel, qui propose des ensembles pour le bain et invite à vraiment prendre son temps, a lancé pour la fête des Mères des coffrets. L’un d’eux est au parfum de lilas, juste quand on attend que cette fleur printanière nous imprègne de sa puissante odeur à tous les coins de rue.

Prix: 102$ en spécial à 58$

Pour la maman qui aime les plantes: le purificateur d’air Bloom de Dupray

Photo: Dupray

C’est un pot à plantes? C’est une table à café? C’est un purificateur d’air? Non, c’est Dupray! L’entreprise d’ici a combiné ces trois éléments en un seul, décliné en une douzaine de couleurs pour s’agencer à n’importe quel décor. Bloom, de son petit nom, se targue de pouvoir détecter et éliminer les polluants de l’air ambiant, dont la poussière, la fumée, les bactéries, les virus, le pollen, les poils d’animaux, les allergènes, la moisissure et les odeurs.

Prix: 299$

Pour la maman qui cherche une lecture d’été: le livre Yogi Striper de Marie-Claude Renaud

Photo: La Mèche

Marie-Claude Renaud publie ce mois-ci son premier roman chez La Mèche. Celle qui peut maintenant ajouter autrice à son CV est aussi professeure de yoga et danseuse nue, deux métiers et deux passions qu’elle combine avec joie. Dans Yogi stripper, elle raconte avec légèreté sa vie pas comme les autres. Ex-toxicomane et grande voyageuse, elle a de quoi donner une autre perspective sur le monde.

Prix: 24,95$

Pour la maman trendy qui aime prendre un verre: le nouvel apéritif de Menaud

Menaud, c’est cette entreprise de Charlevoix qui propose des spiritueux 100% locaux dans des bouteilles au magnifique design épuré. Les gars derrière la distillerie – c’est-à-dire Grégoire Bluteau, Charles Boissonneau, Enrico Bouchard et Martin Brisson – se sont d’ailleurs distingués l’an dernier aux Lauriers de la gastronomie en mettant la main sur le prix de producteurs de boissons de l’année. Pour leur nouveau produit, le quatuor s’est lancé un sacré défi: un apéritif amer à l’italienne fabriqué sans la moindre agrume. C’est mission accomplie!

Prix: 45$

Pour la maman qui n’a besoin de rien de plus que d’une petite attention: la boîte cadeau de Mimi & August

Photo: Mimi & August

L’entreprise Mimi & August s’est d’abord faite connaître pour ses maillots de bain, ses motifs, son inclusivité et sa production équitable. Si elle a depuis grandi pour ajouter vêtements et articles de maison à ses collections, elle conserve ses valeurs. Un savon au beurre de karité à l’odeur de lavande et de sauge, un porte-savon en bambou, une petite bougie, une paire de boucles d’oreilles plaquées or à l’image de branches d’olivier, une bruine d’ambiance au parfum de chèvrefeuille et de lotus, une éponge Konjac et une illustration conçue pour y ajouter un petit mot pour la maman chanceuse composent cette boîte cadeau.

Prix: 54,99$

