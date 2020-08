Les jeux gratuits et aubaines gaming du 13 août 2020

Coincé à la maison et vous aimeriez découvrir de nouveaux jeux ? Avec la propagation du COVID-19 qui empêche plusieurs personnes de sortir de chez eux, plusieurs studios de jeux vidéo continuent d’offrir certains de leurs jeux gratuitement ainsi que des aubaines sur leurs jeux les plus populaires !

Comme promis par le studio The Creative Assembly, le jeu Total War Saga : Troy est présentement gratuit à récupérer pendant les premières 24 heures sur l’Epic Games Store ! Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au 14 août à 9h…

Chez Bethesda, la compagnie offre via sa plateforme de distribution les jeux Quake II et Quake III gratuitement sur PC. Les jeux Remnant : From the Ashes et The Alto Collection sont gratuits sur l’Epic Games Store. Chez Xbox, Red Faction II sera gratuit pour les membres GWG à partir du 16 août.

Sur Amazon.ca, le jeu MediEvil est présentement en rabais à 19,96 $. Aussi, le jeu Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 est disponible en précommande pour Xbox One et PlayStation 4 au prix de 59,96 $.

PC

AMAZON

PLAYSTATION 4

XBOX

STADIA – NOUVEAUTÉ DU MOIS DE AOÛT (dois posséder un abonnement PRO)

Metro 2033 Redux

KONA

Just Shapes & Beats

Strange Brigade

TWITCH PRIME – MOIS AOÛT (dois posséder un abonnement)

SNK 40th Anniversary Collection

Metal Slug 2

Sengoky 3

King of the Monsters

Ironclad

Shock Troopers 2 nd Squad

Squad Baseball Stars 2

The King of Fighters 2002

Samurai Shodown II

Blazing Star

Pulstar

Art of Fighting 2

Fatal Fury Special

The King of Fighters 2000

Shaq Fu : A Legend Reborn

WarSaw

Dead in Vinland

Treachery in Beatdown City

NeuroVoider

Dungeon Rushers

VANE

Blazing Chrome

Chroma Squad

AUTRES

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca