Nintendo Direct: Le plein d’annonces les 35 ans de Super Mario Bros.

Préparez votre portefeuille, Nintendo prévoit jeux et merch pour les 35 ans de Super Mario Bros.

Comme à son habitude dernièrement, Nintendo a décidé de lâcher un Nintendo « Direct » (car c’était une diffusion pré-enregistrée) spécial pour le 35ème anniversaire de Super Mario Bros. (paru le 13 septembre 1985 sur Famicom).

Dans l’ordre on a eu droit à un Game & Watch sur lequel on pourra jouer au jeu original. Il fait également office d’horloge comme son nom l’indique. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l’article dédié, juste ici.

Ensuite, Big N a annoncé un nouveau contenu multijoueur pour le portage de Super Mario 3D World qui arrivera sur Nintendo Switch le 12 février 2021 sous le nom de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Avec toujours la même ingéniosité, Nintendo a annoncé un Super Mario Bros. façon Battle Royale à la Tetris 99. Mais ici on n’affronte « que » 34 autres joueurs. Les ennemis battus apparaitront dans les niveaux des autres jusqu’à qu’il n’en reste plus qu’un debout. Ce sera une expérience limitée dans le temps entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021 et réservée aux abonnés Nintendo Switch Online.

Après Nintendo Labo, la firme de Kyoto montre que les jouets sont encore dans son ADN avec Mario Kart Live: Home Circuit. Grosso modo chacun possède son propre kart télécommandé (par la Nintendo Switch). Le véhicule dispose d’une caméra qui permet de faire la course dans un circuit créé de toutes pièces dans votre salon et de vivre l’expérience sur votre console comme si vous jouiez à Mario Kart 8 Deluxe. Il s’agit d’un des meilleurs exemples de jeu en réalité augmentée. Le tout sera disponible dès le 16 octobre 2020.

C’est maintenant que Nintendo va s’en prendre à votre portefeuille. Jusqu’à fin mars 2021, de nombreux événements « in game » dédiés à Mario vont avoir lieu. Sur le site web de Nintendo, on pourra participer à des mission et obtenir des cadeaux comme des pin’s. Un niveau spécial sera disponible dans Super Mario Maker 2 mais aussi une compétition dans Super Smash Bros. Ultimate, ou encore dans Splatoon 2. Mais vous pourrez aussi acheter des produits dérivés de toutes sortes dans le magasin de New York ou en ligne comme des t-shirts, des chaussures aux couleurs de Mario, une salopette (ça ne s’invente pas) ou même un Monopoly Super Mario (tiens, tiens…). Bref, il y en a pour tous les goûts.

Crédit : Nintendo

Pour les joueurs en manque de nostalgie ou qui auraient raté la sortie originale en 1993 puis le portage Wii en 2010, Super Mario All Stars est dès à présent (ou plus tard aujourd’hui) disponible dans le catalogue Super NES pour les abonnés Nintendo Switch Online. Une belle occasion de revisiter ces classiques.

Crédit : Nintendo

Pour terminer, Nintendo nous offre ce qu’on n’attendait plus, une compilation regroupant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Pour en savoir plus, allez lire notre article dédié à Super Mario 3D All Stars qui sera disponible du 18 septembre au 31 mars 2021.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca