5 nouvelles consoles qui sortent en 2021

Presque personne n’a réussi à mettre la main sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, mais rien n’arrête la marche du capitalisme.

Une nouvelle année commence, et plusieurs consoles se profilent à l’horizon (dont un certain nombre qui devaient arriver sur le marché en 2020 mais dont la sortie a été repoussée pour cause de 2020 a été un enfer).

Voici donc quelques consoles pour les amateurs de jeux qui ont encore quelques centaines de dollars qui leur brûlent les poches.

Analogue Duo

J’ai commencé avec la console à laquelle j’ai le plus hâte.

Analogue est une compagnie qui se spécialise en fabrication de moutures modernes de consoles rétro.

Et attention: on ne parle pas de consoles qui émulent les jeux comme les Retron et RetroDuo de ce monde; les consoles d’Analogue jouent les jeux directement, juste mieux.

Après s’être attaqué au NES et au SNES, Analogue nous offriront en 2021 leur version du Turboduo (TurboGrafx-16 et TurboGrafx-CD intégrés).

On pourra donc y jouer une foule de jeu de consoles variées: TurboGrafx-16. PC Engine, SuperGrafx, TurboGrafx CD, PC Engine CD-ROM et Super Arcade CD-ROM.

Une proposition enthousiasmante puisque les TurboGrafx-16 originaux sont rares et coûteux, sans parler du TurboGrafx -CD, encore plus coûteux en plus d’être très sujet aux bris mécaniques.

Coût: 199$ USD (environ 250$ CAD)

Turbo Pocket

Bon, ok, on triche un peu; ce n’est pas vraiment une console.

Il s’agit plutôt d’un adaptateur qui permet de jouer les HuCards de TurboGrafx-16 sur le Pocket, la console portable d’Analogue (qui joue plutôt des jeux de Game Boy).

Si vous possédez déjà la console, il s’agit d’une alternative vraiment abordable pour jouer à vos jeux de TurboGrafx-16 dans le bus (quand on pourra recommencer à sortir de la maison).

Coût: 29,99$ USD (environ 38$ CAD)

Alienware UFO

L’an dernier, au Consumer Electronics Show (CES), Alienware ont fait tourner les têtes avec leur PC portable qui n’est pas sans rappeler la Switch.

Ce petit ordinateur en promet beaucoup aux joueurs: dock pour jouer sur la télé, Windows 10, support clavier/souris, en plus de permettre de jouer à la plupart des jeux PC.

Ça ne reste qu’un prototype. Alienware n’ont pas offert de date de sortie, mais ils ont laissé planer le doute pour une sortie cette année. Ça reste toutefois à prendre avec un grain de sel; on est dans le domaine de la spéculation.

On ne connaît pas non plus le prix, mais un porte-parole à laisser planer l’idée d’un prix qui irait de 500$ à 1000$ américains.

Coût: Inconnu

Polymega

Ça fait un bout qu’on entend parler de cette console d’émulation. Elle devait sortir l’an dernier, mais sa sortie a dû être repoussée pour cause de Covid.

Rien pour inquiéter les fabricants de la console, puisque tout est en rupture de stock de toute façon.

Cette console émule des consoles retro qui utilisent des disques: PlayStation, Sega Saturn, Sega CD, TurboGrafx-CD et Neo Geo CD.

On peut ajouter à cette console de base des modules qui permettent de jouer à des jeux d’autres systèmes: NES, SNES, Genesis et TurboGrafx-16.

Ce que Polymega promet, c’est une émulation haut de gamme avec une console luxueuse… mais avec le prix qui vient avec.

Coût:

Système de base – 399$ USD

Système deluxe (avec tous les modules) – 599$ USD

Prix des modules individuels – 79$ USD

Playdate

Voici une console comme vous n’en n’avez jamais vue.

Le Playdate est une petite console avec un écran à noir et blanc et munie d’une manivelle.

L’ambition de Panic, les créateurs du Playdate (et éditeurs d’Untitled Goose Game et Firewatch), c’est d’offrir une plateforme pour les créateurs qui font des jeux qui n’ont pas de place ailleurs.

Chaque semaine, ce sont 12 jeux qui seront ajoutés à la console automatiquement. Ces jeux se veulent des expérimentations par des créateurs connus et moins connus.

Voici un produit unique que nous avons hâte d’avoir entre les mains.

Coût: 149$ USD (environ 190$ CAD)

Un texte de Pier-Luc Ouellet de Jeux.ca