Tatouages de jeux vidéo en 2021 : le classement mondial

Quels tatouages de jeux vidéo sont les plus populaires au monde? Difficile à dire. En se fiant uniquement aux hashtags sur Instagram, Casino.org a identifié un possible palmarès des séries et des personnages les plus populaires de l’industrie immortalisés sous forme d’encre.

Selon les résultats de cette « enquête », la série Pokémon mène le bal avec 195 504 publications Instagram pour le hashtag #pokemontattoo. La deuxième série en importance est The Legend of Zelda avec trois fois moins de publications pour le hashtag #zeldatattoo. Le podium est complété par Super Mario Bros. et le hashtag #mariotattoo.

Voici un Top 10 des tatouages de jeux vidéo les plus populaires sur le réseau social par série :

Position Série Hashtag Total de publications Instagram 1 Pokémon #pokemontattoo 195 504 2 Legend of Zelda #zeldatattoo 59 155 3 Super Mario #mariotattoo 19 628 4 Kingdom Hearts #kingdomheartstattoo 10 731 5 Final Fantasy #finalfantasytattoo 9754 6 God of War #godofwartattoo 6855 7 Bioshock #bioshocktattoo 5994 8 Fallout #fallouttattoo 5983 9 The Witcher #witchertattoo 5815 10 Halo #halotattoo 5440

Pour ce qui est des personnages de jeux vidéo, Pikachu est le plus tatoué de la planète. Sans surprise, Mario vient en deuxième. Pour ce qui est de la troisième place, c’était moins évident à prédire avec Kratos de God of War. Voici les personnages qui ont la cote en matière de tatouages de jeux vidéo :

Position Personnage Série Mot-clé Hashtag Total de publications Instagram 1 Pikachu Pokémon Pikachu #pikachutattoo 21 492 2 Mario Super Mario Mario #mariotattoo 19 628 3 Kratos God of War Kratos #kratostattoo 5539 4 Crash Bandicoot Crash Bandicoot Crash Bandicoot #crashbandicoottattoo 5440 5 Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog #sonictattoo 4597 6 Chun-Li Street Fighter Chun-Li #chunlitattoo 3659 7 Yoshi Super Mario Yoshi #yoshitattoo 3463 8 Pac-Man Pac-Man pacman #pacmantattoo 3153 9 Spyro Spyro Spyro #spyrotattoo 3115 10 Kirby Kirby Kirby #kirbytattoo 2574

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca