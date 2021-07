Ghost of Tsushima Director’s Cut annoncé

Sucker Punch et Sony ont annoncé Ghost of Tsushima Director’s Cut. Prévue le 20 août sur PlayStation 4 et PlayStation 5, cette version définitive du jeu de samouraïs prévoit plusieurs ajouts d’importance.

La premier ajout notable est un chapitre inédit des aventures du protagoniste Jin Sakai. L’action se transportera sur l’île Iki, elle aussi en proie à une invasion mongole. Jin devra investiguer sur cette attaque et sera plongé dans une histoire qui lui fera revivre des événements traumatiques de son passé. Ce nouveau scénario promet des environnements à couper le souffle, de nouvelles armures pour Jin et sa fidèle monture, des techniques à assimiler, de nouveaux ennemis et même des animaux avec lesquels il sera possible d’interagir. Des trophées seront aussi ajoutés pour le contenu Iki.

Sur PlayStation 5, Ghost of Tsushima Director’s Cut sera encore plus impressionnant. Puisque la console permet un rendu des cinématiques en temps réel, les scènes sur l’île Iki bénéficieront d’une synchronisation labiale pour les voix japonaises. C’était une critique logée envers la version PS4 du jeu qui, faute de technologie, ne pouvait livrer un tel degré d’authenticité.

De plus, Sucker Punch confirme que Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima: Legends (la portion multi) et l’île Iki ajoutée à la version Director’s Cut ajouteront le retour tactile et les gâchettes adaptatives propres aux manettes DualSense. Les développeurs ont aussi pris soin d’améliorer l’aspect sonore 3D (Tempest Engine) en plus de limiter de beaucoup les temps de chargement, d’ajouter des options de résolution 4K et de viser le 60FPS à la seconde.

Sucker Punch a également confirmé qu’il sera possible de transférer sa sauvegarde PS4 sur PS5. Pour les nouveaux joueurs et les nouvelles joueuses, l’île Iki sera accessible à compter de l’acte deux du scénario principal, après avoir atteint la région Toyotama.

Outre la version définitive Ghost of Tsushima Director’s Cut, Sucker Punch prépare une importante mise à jour pour le jeu de base. Plusieurs nouvelles options d’accessibilité sont au programme, par exemple des dispositions de manette supplémentaires ou encore l’option d’activer un verrouillage de cible en combat. Vous pourrez même cacher votre carquois en combat.

Pour sa part, la portion multi Ghost of Tsushima: Legends n’est pas tombée dans l’oubli. Sucker Punch travaille sur un nouveau mode de jeu qui sera annoncé sous peu. Le studio rappelle que toutes les mises à jour seront distribuées gratuitement.

Détails sur les précommandes et la mise à niveau

Tel que mentionné en début d’article, Ghost of Tsushima Director’s Cut sera déployé le 20 août prochain. Le prix sera fixé à 69,99 $ US sur PlayStation 5 (sans doute 89,99 $ au Canada) et 59,99 $ US sur PlayStation 4. Sucker Punch prévoit un incitatif de précommande sous la forme d’une mini bande-son numérique tirée de Ghost of Tsushima qui comprend deux nouvelles pièces du contenu de l’île Iki. Toute précommande sera également accompagnée d’un livre d’illustrations numérique.

Mise à niveau vers la version Director’s Cut sur PS4 : 19,99 $ US

Mise à niveau Director’s Cut PS4 vers la Director’s Cut PS5 : 9,99 $ US

Mise à niveau de la version originale de Ghost of Tsushima sur PS4 vers la Director’s Cut PS5 : 29,99 $ US

