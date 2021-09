Chez Doris lance sa campagne de financement

Le refuge de jour Chez Doris a lancé cette semaine sa plus grande campagne de financement, Chez Doris, Jour et Nuit, afin d’atteindre son objectif de 15 M$. Une fois l’argent récolté, l’organisme compte mettre en place un refuge de nuit d’urgence et une résidence permanente.

Depuis plus de 40 ans, le refuge Chez Doris offre des services pour les femmes itinérantes, en mettant de l’avant son objectif d’inclusion. L’organisme propose pendant le jour un repas, des activités, des vêtements et des endroits pour se reposer.

Aujourd’hui, Chez Doris souhaite s’agrandir grâce au lancement d’une campagne de financement, qui répond à l’augmentation de la précarité chez les femmes pendant la pandémie. Avec un objectif de 15 M$, dont 86 % sont déjà récoltés grâce à des investissements privés, le refuge souhaite accroître sa capacité d’accueil et ses services.

En 2022, un nouveau refuge de nuit d’urgence devrait ouvrir ses portes, pas loin du refuge principal situé au 1430 rue Chomedey. Parallèlement, une résidence permanente de 26 studios verra le jour au 2233 rue Champlain.

« Grâce à la générosité des Québécoises et Québécois, nous serons en mesure de mettre en place des solutions d’hébergement pérennes et diversifiées pour les femmes les plus fragilisées de Montréal. », a indiqué la directrice générale de Chez Doris, Marina Boulos-Winton.