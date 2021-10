MHM lance une consultation publique pour réinventer le secteur Radisson

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve lance la première étape d’une consultation publique sur l’avenir du secteur Radisson.

L’intention de l’arrondissement est de planifier la transformation de ce secteur pour en faire un milieu de vie «complet, défini par la mobilité durable et adapté aux changements climatiques», peut-on lire dans le communiqué de l’arrondissement.

Cette première étape de consultation vise à identifier les attraits et les besoins du secteur, puis de sonder les citoyens et les acteurs de la société civile. L’objectif est d’élaborer une vision du développement pour le secteur Radisson et ultimement, d’adopter un programme particulier d’urbanisme (PPU).

Ce PPU définira les orientations et les balises d’aménagement permettant d’encadrer les projets de développement à venir dans le secteur, afin de contribuer à atteindre la carboneutralité et les objectifs de la stratégie Projet de ville: rêver le Montréal de 2050.

Le territoire concerné est délimité par la rue du Trianon à l’ouest, la rue Pierre-Corneille au nord, le corridor de l’autoroute 25 à l’est et la rue Joseph-Daoust au sud.

Avec en son cœur la station de métro Radisson, le secteur comprend entre autres un stationnement incitatif de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), divers terminus pour les autobus desservant la population, ainsi que le centre commercial de la Place Versailles.

Sondage

Menée en collaboration avec AECOM et le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), cette première démarche comprend notamment un sondage en ligne auquel la population est invitée à répondre du 4 au 29 octobre 2021, ainsi qu’un atelier de travail mené auprès d’acteurs de la société civile, d’organismes communautaires et de propriétaires fonciers.

L’analyse des résultats se fera en décembre 2021. À la suite de l’élaboration des grandes lignes et des préorientations du PPU, des consultations publiques par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) auront lieu à l’automne 2022, avant la rédaction du document final.

Pour en savoir plus sur la démarche de planification du secteur Radisson : realisonsmtl.ca/radisson