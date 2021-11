Simplitude permet de magasiner local et écoresponsable sans se ruiner

L’entreprise Simplitude anciennement appelée Marché OKKO propose à ses clients une large gamme de produits locaux. En plus d’être canadiens les produits sont écoresponsables et à un prix abordable. Son service de livraison vise aussi à réduire l’empreinte carbone de l’entreprise.

Le fonctionnement de Simplitude fait la fierté de ses co-fondatrices Audrey Marguerite et Christine Teixeira. La sélection des produits mis en vente est rigoureuse. En effet, tous les produits doivent être faits au Canada.

« Nous ne sommes pas parfaites, on n’a pas de leçon à donner et dans la consommation responsable, il y a toujours à découvrir, explique dans un communiqué Christine Teixeira. Alors on vise un public large : du nouveau consommateur local à l’acheteur averti et habitué ».

En plus d’être locaux, les produits doivent cocher une des cases suivantes : être végan, biologique, naturel, fait de matières recyclées, équitable ou zéro déchet.

Simplitude reverse 1% des ventes à un organisme de son choix et la majorité des profits est reversée aux fournisseurs.

Chez Simplitude, même la livraison est écoresponsable. Afin de limiter l’empreinte carbone, l’entreprise à revue la façon de livrer ses produits. Elle n’expédie les colis qu’une seule fois par semaine et utilise des camions électriques ou des vélos cargo pour les livraisons de courte distance.