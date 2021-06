Dans le sac, cinq ans de sensibilisation au zéro déchets

Dire adieu au plastique sans culpabilité : c’est la promesse offerte par les produits Dans le sac. Passionnées par la cause environnementale, les fondatrices Laurie Barrette et Stéphanie Mandréa facilitent le mode de vie sans déchets depuis 2016. Leur ligne écoresponsable d’objets polyvalents est 100 % québécoise, de la confection jusqu’à l’étiquette de livraison.

L’amitié entre Laurie et Stéphanie remonte à l’école secondaire. C’est après avoir lu le livre de la papesse du zéro déchet, Béa Johnson, qu’elles ont entamé une transition vers ce mode de vie. Dans le sac, c’est la culmination de leur volonté d’insuffler un vent de changement dans nos habitudes collectives.

À ses débuts, la mission de la petite entreprise s’est concentrée sur la réduction du gaspillage à la maison. En cinq ans d’existence, celle-ci s’est élargie vers la philosophie du slow living, que ce soit en réduisant la consommation d’eau ou en achetant davantage local.

En 2019, les entrepreneures ont publié Minimal : pour un mode de vie durable, un guide qui détaille justement cette perspective. Le livre incite la population à prendre le virage vert graduellement, sans se mettre trop de pression.

Sauver la planète, un sac à la fois

Dans le sac offre des sacs réutilisables au design minimaliste conçus pour les emplettes. Certains permettent de conserver le pain et la baguette plus longtemps, tandis qu’un autre se prête à l’achat de fruits et légumes. Dans l’embarras du choix, on peut aussi se procurer les articles sous forme d’ensemble qui comprend les essentiels pour s’initier à l’épicerie en vrac.

L’inventaire englobe d’autres objets propres à une maison écologique, comme des lingettes démaquillantes, des balles de séchage pour les vêtements et des feuilles de cire réutilisables en substitut des pellicules de plastique.

Tous les sacs et objets sont entièrement faits à la main au Québec. De plus, une partie des profits réalisés sur la vente de certains sacs sont versés à un organisme encourageant la réduction des déchets.

Les besaces sont confectionnées à partir de coton naturel, de chanvre biologique et de lin. Ces matériaux ont été choisis pour leur faible empreinte écologique, ainsi que le peu d’eau et de pesticides qu’ils nécessitent.

L’emballage est quant à lui fait à partir de papier recyclé et imprimé avec des encres végétales. L’expédition des commandes se fait également sans plastique dans des contenants recyclés ou compostables.

Pour ceux qui désirent aller plus loin et travailler avec leurs mains, le blogue et la chaîne YouTube de la compagnie regorgent de projets DIY ancrés dans le style de vie écolo.

Ce grand sac écoresponsable et en coton naturel est spécialement conçu pour se trimballer à l’épicerie (et pas mal plus élégant qu’un sac en plastique!). Avec un fond bleu marine antisalissures, il se lave facilement à la machine. C’est le compagnon tout indiqué pour faire les courses, fureter dans les marchés publics ou encore aller se prélasser au parc. Sa taille est parfaite pour accueillir serviette, livres, crème solaire et apéro. À seulement 25 $, il fait aussi un très beau cadeau.