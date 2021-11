Le gouvernement fédéral s’attaque au prix des forfaits cellulaire

Les factures de téléphonie cellulaire coutent plus cher au Canada.

Le prix des forfaits de base, très élevé au Canada, continue de décroître, indique le rapport trimestriel sur le secteur des télécommunications: «données sur le prix des forfaits».

Le gouvernement du Canada a pris une série de mesures en 2020 pour que les forfaits deviennent un peu plus abordables en alimentant la concurrence sur le marché du sans-fil.

Les souscriptions concernées sont les plans 4G/LTE postpayés, de type «apportez votre appareil», avec appels et textos illimités avec 2 Go à 6 Go de données. Leur prix a réduit de 25% en deux ans, ayant comme référence les prix du début 2020.

Dans une orientation stratégique, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) doit maintenant tenir compte de la concurrence, de l’abordabilité, des intérêts des consommateurs et de l’innovation dans toutes ses décisions.

C’est en mars 2022 que se terminera la période de deux ans prévue pour l’atteinte des objectifs de réduction du prix des services sans fil.