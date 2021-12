Les élus municipaux et la députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, ont participé guignolée.

Plus de 70 000$ pour le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord

Quelques jours après une guignolée dans la tempête, les dons continuent de s’accumuler pour le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord, qui a amassé un total de 71 004$ en dons depuis samedi.

Lors de la guignolée du 11 décembre, les quelque 160 bénévoles ont recueilli 34 200$ dans leurs boîtes, une somme au-delà des attentes, surtout considérant la température peu clémente.

«Les bénévoles ont été très courageux de se présenter malgré la pluie et les automobilistes ont été très généreux. J’ai l’impression qu’ils ont eu un peu pitié de nous qu’ils ont donné un peu plus que d’habitude», évoque le président du conseil d’administration du Centre de pédiatrie sociale, Michel Lorange.

Il se dit très satisfait du montant amassé, bien supérieur aux attentes, revues à la baisse en raison des effets économiques de la pandémie.

C’est beaucoup plus que ce qu’on espérait. On pensait que les gens avaient moins d’argent dans leurs poches à cause de la pandémie. Michel Lorange, président du C.A du Centre de pé

Les dons s’accumulent

L’an dernier, la guignolée avait fait relâche en raison du contexte sanitaire. Il y a deux ans, elle avait permis d’amasser 44 000$.

Les dons privés étaient toutefois moins importants. Cette année, les dons ne cessent de s’accumuler depuis la collecte de samedi.

Le Centre a ainsi reçu plus de 16 000$ en dons privés, entre autres de la part de l’arrondissement de Montréal-Nord et du bureau de comté de Bourassa-Sauvé. La Caisse populaire Desjardins Sault-au-Récollet-Montréal-Nord a de son côté fait un don de 20 695$.

Le total s’élève à plus de 70 000$. Il servira à payer le personnel du centre et à continuer à aider les familles et les enfants vulnérables de Montréal-Nord, indique M. Lorange.

Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord a ouvert ses portes en 2009 dans un appartement de la Place Normandie, dans le nord-est du quartier.

En novembre dernier, il a ouvert un local supplémentaire sur le boul. Léger, pour avoir plus d’espace pour soutenir les familles.

71 004$

C’est le grand total des dons amassés, dont 34 200$ pendant la guignolée du 11 décembre.