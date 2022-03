Des jeunes du secondaire reconnectent avec le théâtre

Des classes de plusieurs écoles secondaires de Montréal participeront au projet Matinée scolaire où les élèves sont invités à assister gratuitement à une pièce de théâtre et à discuter avec des professionnels du milieu après la pièce.

Matinée scolaire est une collaboration entre le Théâtre Jean-Duceppe et Énergir. Cette initiative a été créée en 2008, mais depuis deux ans aucun événement n’a lieu en raison de la pandémie. Le 23 mars, une dizaine d’écoles participeront à l’activité culturelle, dont l’école secondaire Monseigneur-Richard, située à Verdun.

Le projet Matinée scolaires en 2018. Michel Poirier, Philippe Lanthier, Louise Duceppe et Jean-Simon Traversy.

Les élèves assisteront à la pièce Au sommet de la montagne de Katori Hall mettant en scène Didier Lucien et Sharon James. Dans sa pièce, Katori Hall imagine la nuit qui a précédé l’assassinat du militant emblématique Martin Luther King. On y aborde les thèmes de la cause sociale, du militantisme et des droits civiques.

Le synopsis parle de Martin Luther King Jr. qui vient de terminer l’un de ses discours célèbres, I’ve Been to the Mountaintop. Il se retire dans sa chambre d’hôtel où il tente d’écrire sa prochaine allocution. En se commandant un café au service aux chambres, il fera la rencontre de Camae, une femme qui l’amènera à confronter son passé ainsi que l’avenir de son peuple.

Après la pièce, les jeunes pourront discuter avec les codirecteurs artistiques, Jean-Simon Traversy et David Laurin ainsi qu’avec la directrice générale du Théâtre Jean-Duceppe, Amélie Duceppe.

Le but de ce projet est de soutenir le milieu de la culture et des arts ainsi qu’encourager la persévérance scolaire. Matinée scolaire donne l’occasion à des jeunes qui n’ont peut-être jamais vu de théâtre d’assister à une pièce professionnelle.

Préalablement à leur sortie scolaire, les élèves découvriront en classe le contexte sociohistorique dans lequel la pièce Au sommet de la montagne a lieu. De plus, cette activité permettra aux élèves d’en apprendre plus sur les métiers reliés au théâtre.