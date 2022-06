Québec octroie près de 700 000$ pour la requalification de l’église Saint-Enfant-Jésus

Le gouvernement du Québec a octroyé 680 000 $ à la Société de développement Angus (SDA) pour la requalification de l’église et du presbytère Saint-Enfant-Jésus à Pointe-aux-Trembles.

Ce financement provenant du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM) sera investi dans la planification et le développement du projet qui se déploiera dans les deux bâtiments. Ceux-ci sont présentement en processus d’achat par la SDA, explique Pierre Choquette, vice-président, communications et affaires publiques à la SDA.

Cette première étape de planification se fera notamment en collaboration avec des «leaders de la communauté».

Ça nous permet d’avoir une planification qui nous donne le temps et les ressources nécessaires pour faire un projet qui soit collé sur les besoins de la communauté, et de respecter le patrimoine architectural. On veut préserver les immeubles et voir comment on peut les réutiliser à d’autres fins sur une base communautaire. Pierre Choquette

La seconde étape sera de consulter les citoyens. La forme des consultations pourrait possiblement être similaire à ce qui s’est fait dans le cadre de son projet de développement résidentiel et commercial du Vieux-PAT, dont le visuel a récemment été présenté au public.

«C’est un élément nécessaire et essentiel. Mais quand on en arrive là, c’est qu’il y a déjà une planification et une réflexion qui a été faite. On ne veut pas arriver avec une page blanche devant les gens, ça peut être très contre-productif.»

Revitalisation du Vieux-PAT

L’appui du FIRM s’inscrit dans la foulée de la Déclaration conjointe pour revitaliser l’est de Montréal.

Le Fonds avait déjà contribué à hauteur de 1,3M$ pour le projet de revitalisation résidentiel et commercial de la SDA à Pointe-aux-Trembles ainsi que pour un projet de revitalisation à Montréal-Nord, depuis 2019.

Pour sa part, la SDA a investi plus de 1,5M$ pour la planification et le développement du projet de Pointe-aux-Trembles, en plus de 4,8M$ pour l’acquisition des bâtiments, indique Pierre Choquette.

«[A]vec l’appui financier annoncé aujourd’hui, nous venons donner une impulsion supplémentaire à ce grand projet. Grâce à ces sommes, la SDA pourra valoriser notre patrimoine bâti et ainsi créer un véritable pôle d’intérêt au bénéfice de tous », indique Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, par voie de communiqué.