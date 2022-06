Des honneurs pour les hommes qui ont secouru la fillette agressée à Pointe-aux-Trembles

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a récemment rendu hommage aux deux hommes qui ont volé au secours de la fillette de 10 ans attaquée en pleine rue à Pointe-aux-Trembles, en mars dernier.

La bravoure de Dominique Roy et Boli-Mame Birane-Dieng a été soulignée au Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal, le 15 juin.

Les deux hommes étaient intervenus alors qu’un homme a sauvagement attaqué la jeune fille qui marchait vers sa maison, le 14 mars dernier, sur le boulevard du Tricentenaire.

Ils avaient été alertés par deux autres enfants, qui avaient couru pour chercher de l’aide.

«Sans hésitation et au risque de leur propre sécurité, les deux hommes sont intervenus pour sauver [la jeune fille] et maîtriser l’homme jusqu’à l’arrivée des policiers. Grâce à leur intervention, les deux hommes ont limité la gravité des blessures subies par la petite et ils lui ont possiblement sauvé la vie», lit-on dans un communiqué du SPVM.

Lors de la cérémonie du 15 juin, les trois enfants et leurs mères auraient tenu à remercier les deux hommes honorés pour leur «bravoure et le sang-froid exemplaires».

Pour sa part, la directrice du SPVM, Sophie Roy, a félicité les deux enfants pour leur rapidité à aller chercher de l’aide.

Cet événement avait fortement ébranlé la communauté, et suscité une grande vague de soutien envers la fillette.