Budget 2023: une baisse du taux de taxation après trois années de gel

Après trois années consécutives de gel de la taxe foncière, le conseil d’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a adopté le 11 octobre un budget de fonctionnement 2023 qui propose une baisse du taux de la taxation locale. Une façon pour les élus d’atténuer l’impact de la hausse du rôle d’évaluation sur leurs citoyens.

Ainsi, après trois années d’un taux de taxation locale de 0,0843$ du 100$ d’évaluation, mais également sa baisse. En 2023, le taux de la taxation passera à 0,0788$ du 100$ d’évaluation.

Mais malgré la baisse, le compte de taxes de la plupart des citoyens de RDP-PAT augmentera en 2023, le plus récent rôle d’évaluation foncière ayant effectué un bond en avant de 36% dans l’arrondissement.

«En baissant notre taux de taxe de service d’arrondissement, on fait preuve de proactivité et on vient compenser une partie de la hausse des valeurs immobilières», soutient la mairesse d’arrondissement, Caroline Bourgeois, par voie de communiqué.

Budget en hausse

Afin de répondre à l’inflation, l’Arrondissement de RDP-PAT a adopté un budget équilibré de 66,7 M$ pour l’année à venir, soit 2,3 M$ de plus que le budget de cette année, une hausse de 3,6%.

Les revenus autonomes de l’arrondissement enregistrent quant à eux une hausse par rapport à l’année précédente, s’élevant à 2 475 000$ contre 2 315 000$ en 2022.

« En période d’inflation, notre objectif ultime est de protéger les services aux citoyens tout en respectant la capacité de payer de notre population pour boucler son budget», explique Caroline Bourgeois.

Des investissements annuels de 12,73 M$

Transition écologique, soutien à la jeunesse et amélioration de la qualité de vie et des services de proximité constituent par ailleurs les principaux objectifs de l’Arrondissement pour les prochaines années à venir.

Pour ce faire, RDP-PAT bénéficiera d’une enveloppe de 12,73 M$ allouée par la Ville de Montréal dans le cadre du programme décennal d’immobilisations 2023-2032. Cette enveloppe servira à financer divers projets, parmi lesquels l’amélioration des espaces publics et des parcs, la revitalisation et la mise aux normes de certains bâtiments et installations, la réfection routière ou le réaménagement de rues.

Pour l’année à venir, près de 5,5 M$ seront investis dans les parcs et terrains de jeux; 3 M$ pour le communautaire; près de 4,5 M$ pour l’entretien des routes (chemins, rues, routes, trottoirs); et 25 000$ pour les besoins administratifs.