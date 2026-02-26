Une nouvelle épicerie Metro Plus sur le Plateau-Mont-Royal

Une nouvelle épicerie Metro Plus a ouvert ses portes jeudi matin au cœur du Plateau-Mont-Royal, à l’angle de l’avenue du Mont-Royal Est et de la rue Fabre. Le nouvel emplacement représente un investissement total de 16 M$ et occupe une superficie de 21 300 pieds carrés.

Selon ses copropriétaires, Dominic et Stéphane Beaulieu, le magasin Metro Plus Beaulieu Mont-Royal Fabre a été conçu pour répondre aux habitudes d’un quartier urbain à forte densité, où la clientèle se déplace largement à pied et privilégie des visites plus fréquentes. Il s’agit du cinquième magasin Metro de la famille Beaulieu, et du troisième établi sur le Plateau.

Au Pied de Cochon et Camellia Sinensis

Le nouveau commerce mise sur une offre axée sur les produits frais et spécialisés, incluant une grande variété de produits du Québec. On y trouve notamment une sélection de cidres, des microbrasseries locales comme BreWskey, Dieu du Ciel et Messorem, ainsi que des cafés de torréfacteurs montréalais. Le magasin propose également des thés et tisanes de Camellia Sinensis, des produits d’artisans de Montréal comme Les Givrés et Carrément Tarte, ainsi que des options de prêt-à-manger, dont celles de Latina.

La bannière met aussi en valeur certains produits d’Au Pied de Cochon, en plus d’offrir des produits importés, notamment des fromages et charcuteries. Parmi les services annoncés figurent des pizzas cuites sur place, un comptoir de prêt-à-manger avec chef en magasin, un comptoir Adonis, un espace Shop Santé et l’offre complète d’Aki Sushi, incluant grillades, options thaïes, sushi et thés aux perles.

«Le Plateau fait partie de notre histoire personnelle et professionnelle, et il était important pour nous d’offrir une épicerie moderne, chaleureuse et adaptée à la réalité des gens qui y vivent», a déclaré Dominic Beaulieu.

En décembre, l’emplacement Métro Plus sur Laurier a été victime d’un vol représentant plusieurs milliers de dollars. Le groupe Les Robins des Bois s’est emparé de nombreux produits pour les distribuer par la suite dans un secteur à faibles revenus de Hochelaga-Maisonneuve.

La nouvelle épicerie Métro Plus sur Mont-Royal offrira aussi la livraison à domicile et l’option «cliquez et ramassez». Il sera aussi présent sur les applications anti-gaspillage FoodHero et Too Good to Go.

Un don de 5000$ a été remis à l’organisme Partage & solidarité. Le nouveau magasin Métro Plus offrira aussi à cet organisme des invendus encore consommables.