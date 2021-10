Un rassemblement populaire contre la crise du logement à Ahuntsic

Samedi 2 octobre aura lieu un rassemblement populaire pour réclamer la construction de 1500 logements sociaux dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. L’évènement se tiendra dès 13h sur le nouvel espace communautaire d’Ahuntsic, dont l’accès se fait par le stationnement arrière du 880 Henri-Bourassa Est.

Les groupes communautaires d’Ahuntsic et de Bordeaux-Cartierville donnent ainsi rendez-vous aux citoyens. Ce rassemblement vise donc à réclamer les investissements publics requis pour la construction de logements sociaux.

«L’objectif demain est de sensibiliser les élus aux besoins de l’arrondissement pour qu’ils interpellent le gouvernement du Québec pour investir dans AccèsLogis», explique la coordonnatrice Comité logement Ahuntsic-Cartierville, Denise Belec.

Le programme AccèsLogis Québec est régi par la Société d’Habitation du Québec (SHQ). Il permet ainsi le regroupement de ressources pour la réalisation de logements communautaires et abordables. Les logements réalisés s’adressent aux personnes à revenu faible ou modeste et pour les personnes avec des besoins d’habitation particuliers.

Sur les 1500 logements demandés, 570 logements sociaux verraient le jour sur le site de l’ancien garage municipal.

De plus, les organisateurs demandent la construction de ces logements sur une durée de trois ans. Ils permettront d’accueillir des particuliers, mais aussi des organismes à but non lucratif et des associations.

L’évènement commencera à 13h avec de l’épluchage de blé d’Inde. Ensuite, les organisateurs exposeront les différents projets de logements sociaux souhaités. S’en suivra une exposition de témoignages de citoyens impactés par la crise du logement. De plus, les organisateurs lanceront un recueil de témoignages.