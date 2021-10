Collecte de denrées au profit de l’Accueil Bonneau dans Ahuntsic

Comme chaque année depuis trois décennies, le Centre Santé Chiropratique Ahuntsic organise une collecte de denrées non périssables (boîtes de conserve, aliments secs, céréales, pâtes, biscuits, etc.) dans ses locaux, au 1587, rue Fleury Est. Cette année, la collecte aura lieu les 15 et 16 octobre.

En retour d’un don, les chiropraticiens de la clinique offriront un examen vertébral complet d’une valeur de 265$, dont les intéressés pourront se prévaloir en appelant à la clinique.

Rappelons que l’Accueil Bonneau s’implique auprès des personnes en situation d’itinérance depuis près de deux siècles en accueillant chaque jour des centaines de personnes.