Projet Montréal dévoile sa plateforme dans Ahuntsic

La mairesse sortante Émilie Thuillier, entourée des candidates et candidats Julie Roy, Anne-Marie Kabongo, Nathalie Goulet et Jérôme Normand.

La plateforme électorale de Projet Montréal pour Ahuntsic-Cartierville est maintenant disponible. Le parti mise sur un programme axé sur l’environnement, l’inclusion, la résilience et la transition énergétique.

La mairesse sortante de l’arrondissement, Émilie Thuillier, a dévoilé sa plateforme le 15 octobre en compagnie de quatre candidats aux postes de conseillers de la Ville, Nathalie Goulet, Anne-Marie Kabongo, Julie Roy et Jérôme Normand. Son programme se décline ainsi en huit objectifs : offrir des quartiers inclusifs et complets, apaiser la circulation, verdir les milieux de vie, améliorer les parcs et les espaces verts, soutenir les commerces et les entreprises, développer les transports actifs et collectifs, améliorer les services aux citoyens et impliquer la population.

«Depuis quatre ans, notre équipe a insufflé un vent de changement dans Ahuntsic-Cartierville. D’ici 2025, les projets ne manquent pas pour concrétiser la vision qui nous anime : celle d’un arrondissement vert, inclusif, résilient et activement engagé dans la transition écologique», affirme Émilie Thuillier.

L’équipe de Mme Thuillier continuerait également à mettre en œuvre des plans précédemment adoptés. L’administration continuerait donc à appliquer le Plan local de déplacements, le Plan vélo, le Plan stratégique de développement durable et le Plan d’action intégré en diversité et en inclusion sociale.

Les élections municipales auront lieu le 7 novembre prochain.