L’ouverture de la nouvelle Unité mère-enfant de l’Hôpital du Sacré-Cœur devra encore attendre

Même si le nouveau Centre intégré de traumatologie (CIT) de l’Hôpital du Sacré-Cœur a été inauguré le 8 octobre dernier, toutes ses installations ne sont pas encore fonctionnelles. C’est notamment le cas de la nouvelle Unité mère-enfant. Une femme enceinte qui a préféré garder l’anonymat et dont l’accouchement, prévu pour le 10 décembre, ne pourra s’y dérouler déplore d’ailleurs la situation. Celle-ci devra accoucher dans l’unité habituelle, qui demeure toutefois fonctionnelle.

«C’est sûr que ça cause de la frustration. Je sais que la nouvelle section est incroyable. L’ancienne section est bien, mais ce n’est pas le même confort», soulève-t-elle. La future maman souligne que la nouvelle Unité mère-enfant comporte des chambres individuelles. Cela constitue un avantage majeur comparativement à l’ancienne unité, selon elle.

Du côté de l’Hôpital du Sacré-Cœur, on répond que les locaux de la nouvelle unité sont présentement en révision et correction «afin de rendre les lieux complètement sécuritaires avant d’accueillir les équipes de soins et les patients». «En plus des correctifs techniques, nous sommes aussi en train de préparer la mise en service et de finaliser la nouvelle trajectoire de soins en fonction de la nouvelle réalité de cette unité», explique la conseillère aux relations médias du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Séléna Champagne.

«Nous comprenons la déception des patientes qui auraient souhaité accoucher dans la nouvelle aile, mais tant que les installations ne sont pas complètement sécuritaires, nous continuons à recevoir les femmes dans notre unité habituelle», ajoute Mme Champagne. Celle-ci souligne que l’unité habituelle est «très fonctionnelle» et que les soins «[y]sont prodigués par des professionnels compétents».

Déception du côté des futures mères

Notre intervenante a accepté qu’elle devra accoucher dans l’ancienne unité mère-enfant de l’hôpital, mais se dit un peu déçue.

«On nous conditionne en nous disant à quel point la nouvelle section est incroyable et qu’elle nous amènera un confort dans un moment qui ne sera pas relaxant, et finalement, on décale tout le temps», déplore-t-elle.

L’Hôpital du Sacré-Cœur a indiqué que le CIT commençait de plus en plus à prendre forme. Le déménagement de l’unité des soins intensifs et soins critiques devrait avoir lieu le 8 décembre prochain. Au total, l’ensemble des travaux pour la nouvelle addition aura coûté 180 millions de dollars.