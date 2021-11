Le conseil d’arrondissement en bref

La composition du conseil d’arrondissement reste similaire depuis les élections municipales du mois de novembre. La mairesse réélue, Émilie Thuillier, s’est entourée de Julie Roy, conseillère du district de Saint-Sulpice et de Nathalie Goulet, conseillère du distric d’Ahuntsic. Du côté de Sault-au-Récollet, c’est toujours Jérôme Normand qui en est le conseiller, et Effie Giannou reste conseillère du district de Bordeaux-Cartierville.

Le parc des Hirondelles doit devenir universel, ludique et sécuritaire. 250 000 dollars sont prévus à cet effet. Cette somme provient du Service de la diversité et de l’inclusion sociale dans le cadre du Programme d’aménagement urbain 2019-2021 pour les enfants.

Des aires de jeux et des équipements de jeux ludiques doivent être construits. «En embellissant et en rendant le lieu plus accessible et inclusif aux usagers, la qualité de vie du quartier sera augmentée considérablement», précise la mairie.

Revitaliser la rue Lajeunesse

Un règlement adopté lors du conseil vient modifier le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Ce règlement doit en effet rendre «obligatoire les usages commerciaux au rez-de-chaussée des bâtiments du côté Est de la rue Lajeunesse, entre les rues de Louvain Est et Legendre Est».

La mairie croit que cette revitalisation permettra de rendre ce quartier plus attrayant. Elle doit permettre de développer un quartier stimulant qui favorise la proximité. Ce faisant, la mairie souhaite privilégier la marche et le vélo.

Les travaux au centre culturel et communautaire de Cartierville

Le centre culturel doit entre autres accueillir en 2022, les bureaux de 11 organismes communautaires. L’aménagement comprendra des salles d’activités et de réunion. Il doit aussi voir la création de bureaux administratifs pour ces organismes.

La première phase des travaux d’aménagement comprend un contrat d’une valeur de plus de 200 000 dollars. C’est l’entreprise Global Upholstery Co. Inc. qui a obtenu le contrat pour l’acquisition et l’installation de mobilier de bureau».

«À terme, ce bâtiment situé au 12225, rue Grenet offrira des services communautaires, de loisirs et de culture.»

Plusieurs nominations au sein de conseils d’administration

La séance du conseil d’arrondissement a également vu l’élection de plusieurs de ses membres aux conseils d’administration des sociétés de développement commercial (SDC) et de PME MTL Centre-Ouest.

Le conseil d’administration de la SDC District central verra la participation de la mairesse, Émilie Thuillier. Jérôme Normand, conseiller du Sault-au-Récollet, a été désigné pour siéger au conseil d’administration de la SDC Promenade Fleury. Enfin, Nathalie Goulet, conseillère d’Ahuntsic, siègera au conseil d’administration de la SDC Quartier Fleury Ouest, et ce, dès décembre 2021.

Les différents élus ont également recommandé au conseil d’agglomération «d’entériner la nomination de Mme Julie Roy, conseillère de Saint-Sulpice, pour siéger au comité exécutif et au conseil d’administration de l’organisation de développement économique local PME MTL Centre-Ouest, à compter de janvier 2022».

Autres nominations

Le comité consultatif d’urbanisme a vu la nomination de Jérôme Normand en tant que président. Nathalie Goulet en devient la vice-présidente. De son côté, Émilie Thuillier a été nommée membre suppléante pour un mandat de deux ans.

Le CCU a notamment pour mandat d’étudier et d’émettre des recommandations sur toute question relative à l’urbanisme, souligne un communiqué.

Le comité consultatif local de patrimoine et de toponymie a vu la nomination de Nathalie Goulet à titre de présidente. Jérôme Normand est quant à lui vice-président. Ces nominations seront effectives deux ans.

Des représentants d’organismes œuvrant dans les domaines de l’histoire et du patrimoine de l’arrondissement composent le comité. Des citoyens d’Ahuntsic-Cartierville en font également partie.

L’ordre du jour et les documents décisionnels peuvent être consultés sur le site internet de l’arrondissement. Le prochain conseil d’arrondissement aura lieu le 13 décembre à 19h.