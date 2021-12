Le commerce en ligne, selon ClickSpace

Avec l’ascension fulgurante du commerce en ligne en 2020, deux Montréalais ont décidé de proposer un concept destiné aux entrepreneurs numériques, ClickSpace. L’initiative, basée dans le quartier de la mode d’Ahuntsic-Cartierville, propose des espaces de bureau, des services professionnels et une «communauté d’affaires dynamique».

«ClickSpace est une communauté et un lieu physique où les entrepreneurs en commerce digital viennent pour faire réussir leur commerce. Ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour leur succès, par exemple du mentorat», explique la directrice générale Margaux Chetrit. ClickSpace accompagne surtout les entrepreneurs sur le plan de la logistique, en leur proposant des espaces de travail modulables et des infrastructures destinées au commerce en ligne, comme de l’entreposage, un point d’expédition et des studios multimédias.

Mme Chetrit ajoute que l’initiative a comme but de soutenir l’économie locale en donnant les outils aux entrepreneurs montréalais pour réussir et d’accélérer leur croissance afin de stimuler la création d’emplois et faire rayonner les entreprises d’ici. ClickSpace propose par exemple des ressources éducatives, comme des séminaires, des webinaires et des événements avec des professionnels.

L’idée de ClickSpace rejoint les entrepreneurs de Montréal, alors que Mme Chetrit affirme que 75% des espaces de bureaux de la communauté ont déjà trouvé preneurs. Il serait d’ailleurs déjà planifié d’ouvrir deux autres espaces en 2022.

Mme Chetrit insiste également sur l’importance du développement durable pour la communauté de ClickSpace. Celle-ci tente par exemple de faire affaire le plus possible avec des entreprises ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone. L’initiative encourage aussi ses partenaires à miser sur des valeurs écoresponsables. «Oui, nos projets ont comme but de soutenir l’économie, mais c’est aussi pour donner de la vie à Montréal», conclut-elle.