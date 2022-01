Voici quoi faire lorsque vos tuyaux sont gelés

Avec l’arrivée des grands froids, il se peut que votre tuyauterie fasse des siennes. Voici quelques conseils pour la préserver et pour agir en cas de pépin.

Avant le gel

En premier lieu, il importe de prendre certaines précautions avant que le mercure ne chute trop cet hiver. Il est recommandé de localiser l’entrée d’eau à l’intérieur de l’immeuble et de dégager son accès. La température ambiante autour de celle-ci doit être d’au moins 10 degrés Celsius. Il est aussi conseillé d’isoler les tuyaux les plus susceptibles de geler, surtout près des murs extérieurs, dans les vides sanitaires, le grenier et le garage. Pour ce faire, il est possible de se procurer des couvertures à tuyaux dans une quincaillerie ou un magasin de rénovation.

Il importe également de limiter au maximum les fuites d’air dans la maison, que ce soit autour des fenêtres, des portes, du câblage électrique ou du boyau de ventilation de la sécheuse. Enfin, dévissez les tuyaux d’arrosage extérieur, coupez l’alimentation en eau à l’extérieur et drainez les tuyaux avant le premier gel.

Pendant le gel

Une fois les grands froids arrivés, il est aussi possible d’agir afin d’éviter que les tuyaux ne gèlent et risquent de se rompre. Il est conseillé de garder les portes d’armoire de cuisine et de salles de bain ouvertes afin de permettre à l’air chaud de circuler autour de la plomberie. Afin d’éviter le gel des tuyaux, vous pouvez aussi laisser couler un filet d’eau en tout temps pour permettre une circulation fluide. Il est toutefois important de s’assurer que le drain n’est pas obstrué afin d’éviter de causer un dégât d’eau.

Quoi faire en cas de gel des tuyaux

Si votre tuyauterie est gelée, il est important d’agir prestement afin d’éviter qu’elle ne se casse. En premier lieu, ouvrez les robinets. Ensuite, essayez de localiser la partie gelée du tuyau en le suivant à partir du robinet. Cette zone sera givrée ou glacée et potentiellement légèrement bombée ou fissurée. Enfin, pour remédier à la situation, réchauffez cette zone à l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un autre appareil de chauffage ou bien utilisez du ruban de chauffage électrique.