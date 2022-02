Des entrepreneurs noirs à l’honneur dans le Black Inc. Podcast

Un groupe de quatre amis a lancé ce lundi 7 février le premier épisode du Black Inc. Podcast, une série de vidéos qui rassemblent des personnes noires aux carrières professionnelles variées, pour inspirer la jeunesse québécoise et lui donner envie de se lancer en affaires.

Ce n’est pas un hasard si le groupe a choisi février, le mois consacré à l’Histoire des Noirs, pour lancer ce projet de Black Inc. Podcast. «L’intention primaire du podcast, c’est de mettre en avant des entrepreneurs noirs qui ont une certaine réussite, pour inspirer les jeunes, qu’ils se disent que c’est possible», explique Kerlando Morette, porteur principal du projet et animateur des podcasts.

Kerlando Morette, porteur principal du projet Black Inc. Podcast.

L’entrepreneur de 28 ans originaire de Laval se souvient de ses propres peurs et réflexions lorsqu’il était plus jeune. «Moi-même, en tant que personne noire, je ne me voyais réussir nulle part au Québec. Ni à la télé, ni en radio, que ce soit à cause de l’accent ou de la couleur», admet Kerlando, qui a finalement su s’inspirer notamment de l’acteur et réalisateur noir américain Tyler Perry, dont il a pu découvrir l’univers lors d’un voyage aux États-Unis.

«Comme moi à l’époque, les jeunes Noirs d’ici ne se reconnaissent pas dans le profil de gens qui réussissent, et ils se découragent. Avec Black Inc. Podcast, on peut mettre en contact plusieurs profils, donner envie aux jeunes de contacter ensuite ces entrepreneurs, et les inspirer à partir en affaires, s’intégrer aux milieux de l’entreprise, et même siéger dans des CA», soutient Kerlando Morette.

15 épisodes et deux saisons

Le projet du Black Inc. Podcast a été créé par quatre amis, habitant Laval et les arrondissements montréalais de Ahuntsic-Cartierville et de Rivière-des-Prairies. Les six premiers épisodes ont déjà été tournés dans un studio d’enregistrement de balados situé dans Ahuntsic-Cartierville, sur Chabanel. Le lieu, loué à l’heure, dispose d’un matériel professionnel et de techniciens présents sur place pour aider au tournage des vidéos.

Tournage du premier épisode de Black Inc. Podcast.

Un épisode d’une heure environ est diffusé chaque lundi, à 16h, sur les réseaux sociaux. Kerlando Morette rassemble autour d’une table plusieurs professionnels qui échangent leurs conseils et leurs expériences, avant de répondre aux questions posées par des auditeurs ou spectateurs.

Le premier épisode, publié lundi 7 février, met à l’honneur des entrepreneurs du milieu de l’immobilier. «On a choisi ce thème, car dans notre communauté, il y a beaucoup de locataires. Parfois, certains sont assis sur de l’or et ils ne le savent pas. On voulait expliquer comment valoriser cette richesse», précise Kerlando Morette.

Les autres épisodes aborderont, entre autres, les thèmes de l’intelligence artificielle, de la cryptomonnaie, de l’image de marque et de l’entrepreneuriat, et mettront de nouveaux invités à l’honneur. Au total, 15 épisodes sont au programme, et Kerlando Morette parle d’une «deuxième saison encore plus forte et plus puissante».

«Avec Black Inc. Podcast, je crée quelque chose pour donner la parole à la communauté noire québécoise. On prend notre place en faisant ce projet, on ne va pas attendre que quelqu’un nous propose de nous donner la parole», conclut l’entrepreneur.

Le premier épisode du podcast est en ligne.