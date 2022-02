Mois de l’histoire des Noirs: Un docu et une discussion avec le CANA

Le 10 février, le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants organisera une soirée pour marquer le Mois de l’histoire des Noirs, qui a lieu chaque année au mois de février.

En mode virtuel, la soirée se déroulera sur Zoom de 18h à 20h et proposera un documentaire et une discussion.

Le documentaire, intitulé Oumar 9-1-1, sera diffusé en amont qui explorera le documentaire ainsi que l’apport des communautés noires et immigrantes dans le développement de Montréal et plus généralement du Québec.

L’événement est gratuit et il est possible de s’inscrire sur le site Internet du CANA.

C’est aussi l’occasion pour les participants de mieux comprendre les difficultés auxquelles les nouveaux arrivants font face.

Bibliothèque vivante

Le prochain événement du CANA sera une bibliothèque où quatre femmes issues de l’immigration pourront raconter leurs parcours d’intégration.

Elles pourront aussi discuter de la place des femmes dans leur propre culture et les différences avec le Canada.

Le CANA est actuellement à la recherche de ces «livres humains» qui souhaitent partager leurs expériences de vie pour cet événement.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir un formulaire avant le 16 février. Pour plus d’information, le CANA peut être contacté au (438) 520-6863 ou par courriel à mobilisation@cana-montreal.org.

Oumar 9-1-1, Stéphane Drolet, offert par l’Office national du film du Canada