Les marchés d’été d’Ahuntsic-Cartierville de retour

Les marchés d’été d’Ahuntsic et de Cartierville seront de retour pour 33 jours cet été. L’annonce a été faite lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement, alors qu’une contribution financière de 46 738 $ sera aussi versée à l’organisme Marchés Ahuntsic-Cartierville.

La somme de 10 000 $ sera également déboursée pour les frais afférents des marchés. Ces fonds proviennent de la réserve de développement pour les marchés d’été d’Ahuntsic et de Cartierville et seront distribués dans les volets communication, animation et halte-garderie.

Les marchés d’été d’Ahuntsic et de Cartierville se tiendront sur les mêmes sites que les éditions précédentes et auront respectivement lieu les samedis du 18 juin au 15 octobre et les dimanches du 3 juillet au 9 octobre. Né d’une initiative citoyenne, le marché d’Ahuntsic en sera à sa troisième édition, tandis que le marché de Cartierville en sera à sa deuxième année. L’objectif de ces initiatives est «d’offrir un marché public solidaire à vocation sociale afin d’améliorer l’accès à la saine alimentation et les rencontres interculturelles dans le quartier».