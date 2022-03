Collecte de sang à venir au Collège Ahuntsic

Héma-Québec sera présent au Collège Ahuntsic les 14 et 15 mars prochains afin d’effectuer une collecte de dons de sang. Pour prendre rendez-vous et participer à la collecte, il suffit de visiter le site internet d’Héma-Québec et de remplir un formulaire ou d’appeler au 1 800 343-7264.

Héma-Québec précise qu’il est important d’aviser en cas d’annulation de rendez-vous. L’organisme ajoute qu’il doit prélever au moins 1000 dons par jour pour maintenir la réserve collective de sang à un niveau optimal.

La collecte de dons de sang est organisée par le Service de santé, d’aide psychosociale et financière du Collège Ahuntsic.