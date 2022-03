Ahuntsic-Cartierville se dote d’un plan stratégique 2022-2025 ambitieux 

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville voit grand avec son Plan stratégique 2022-2025, qui compte 60 objectifs regroupés autour de 10 thèmes centraux. Un plan qui comporte d’ailleurs 37 résultats à atteindre au cours de l’année 2022, dont la plantation de 1300 arbres.

L’un des projets phares du Plan stratégique 2022-2025 est en effet l’adoption d’un Plan maître de plantation.

L’objectif principal du plan est la plantation de 1300 nouveaux arbres par année pour la prochaine décennie. Il vise également à présenter un bilan forestier positif, c’est-à-dire que l’arrondissement souhaite voir davantage de nouveaux arbres plantés que d’arbres abattus.

La mission énoncée dans le Plan maître est d’«évaluer la diversité du patrimoine arboricole actuel et de demain en vue d’établir des stratégies d’amélioration de la résilience, définir le potentiel de plantation sur le territoire public, fixer un objectif de plantation, évaluer les ressources nécessaires et établir les étapes de réalisation et des stratégies de mise en œuvre».

En octobre 2020, l’arrondissement comptait 34 234 arbres, dont 29% étaient considérés comme étant en fin de vie et devant être remplacés d’ici 2030.

Le Plan maître de plantation de l’arrondissement s’inscrit dans le Plan stratégique Montréal 2030 qui vise la plantation de 500 000 arbres d’ici 2030.

4 orientations, 10 thèmes

Le Plan stratégique 2022-2025 de l’arrondissement compte quatre grandes orientations: l’accélération de la transition écologique; le renforcement de la solidarité, l’équité et l’inclusion; l’amplification de la démocratie et de la participation; et la stimulation de l’innovation et de la créativité. Un souci de transparence envers la population a d’ailleurs sous-tendu la divulgation du plan à la population, souligne la mairesse Émilie Thuillier.

Les 10 thèmes du plan stratégique sont la culture et le patrimoine; le développement économique; le développement social; la démocratie; les relations avec la population et les communications; l’environnement et la transition écologique; l’habitation et l’urbanisme; la mobilité; les ressources humaines et l’administration; les services municipaux et les sports; ainsi que les loisirs et les parcs.

Mme Thuillier précise que le plan est issu d’une démarche d’arrondissement non partisane, élaboré avec la fonction publique et les élus. Ceux-ci ont d’ailleurs été consultés lors de la planification de l’initiative afin qu’ils fassent part des préoccupations citoyennes dont ils avaient été témoins.

«L’apport des citoyens se retrouve à travers toutes les conversations que les élus ont en tout temps, mais qu’ils ont aussi eues pendant la campagne électorale, sur les besoins et les aspirations de la population», relève la mairesse.

Parmi les principales mesures du plan, on compte notamment le développement de projets de bibliothèques, l’élaboration d’un Plan d’action en développement économique pour tout l’arrondissement, l’adoption d’un plan en accessibilité universelle, la poursuite du budget participatif, la construction de logements familiaux, abordables et sociaux dans tous les districts et l’adoption et la mise en œuvre du Plan directeur des parcs et des espaces verts.