Le Collège Ahuntsic engagé pour le développement durable

Le Collège Ahuntsic s’est doté d’un plan d’action environnemental en 2019. Ce programme en 13 points a pour objet de réduire l’impact de l’établissement sur la biodiversité sur un horizon de cinq ans. Le Collège se trouve aujourd’hui «à mi-chemin», confirme François Delwaide, conseiller en environnement et économie sociale.

«On a beaucoup travaillé sur la mobilité durable. C’est un enjeu super important au Québec», note-t-il.

Pour l’encourager, l’établissement d’Ahuntsic-Cartierville a pris un engagement pour favoriser le transport à vélo toute l’année. Il a notamment mis en place le déneigement des supports à vélo et a investi dans une station Bixi.

«À l’automne, il y aura un abri pour des stationnements vélo pour le rendre plus confortable, ajoute le conseiller. On est aussi en cours d’analyse pour développer l’accès aux transports en commun.»

Il attend également la livraison cet été d’un plan de mobilité durable complet, actuellement en cours de réalisation. Le document livrera une analyse des habitudes de transport au sein du premier pôle générateur de déplacements de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

[Le bilan carbone] permet de savoir où on est capable d’agir pour réduire les gazs à effet de serre. François Delwaide, conseiller en environnement et économie sociale.

«Ça permettra de mettre en place de nouvelles actions. […] Des aménagements seront harmonisés avec d’autres» mis en place par l’arrondissement ou la Société de transport de Montréal (STM), note-t-il.

Réduire les déchets et les GES

La gestion des déchets fait elle aussi partie des orientations du Collège Ahuntsic. «On a implanté la collecte des résidus la session dernière», indique François Delwaide. Les matières résiduelles de la cantine sont collectées, triées puis envoyées au compostage.

C’est d’ailleurs l’objet d’un projet majeur en cours. Le Collège planche présentement sur le réaménagement physique d’un local pour organiser les matières par type.

«C’est l’équivalent d’un centre de tri, décrit le conseiller. On va diriger les déchets vers un même endroit pour plus d’efficacité. Ça diminue également la contamination entre matières», ajoute-t-il.

Il n’y a pas que sa quantité de résidus que l’établissement veut diminuer: il s’est aussi doté d’un bilan carbone. L’objectif est d’identifier et réduire l’émission de gaz à effet de serre (GES).

«L’année de référence est 2019-2020. Chaque année , on est capable de se comparer, et cibler les principales sources pour agir en priorité. On calcule les voyages étudiants en avion, l’utilisation d’électricité et de gaz, etc. Cela permet de savoir où on est capable d’agir pour réduire ces GES. Ça se fait graduellement, comme un work in progress», analyse M. Delwaide.

Des étudiants investis

Les projets environnementaux du Collège ne se feraient pas sans l’implication de ses étudiants.

Un groupe d’entre eux a par exemple créé un atelier communautaire dédié au vélo. Ils se forment à la mécanique afin de développer une «autonomie cycliste», et ainsi savoir réparer eux-mêmes leur bicyclette.

Les semis dans la serre de l’établissement. Photo : Gracieuseté, Collège Ahuntsic.

Plusieurs étudiants se mobilisent par ailleurs dans différents organismes, comme le comité étudiant VerTige ou le collectif apicole Le Buzzz, qui chapeautent de multiples projets. Parmi les plus avancés, on retrouve l’agriculture, l’apiculture urbaine ou encore la production de semis.

«C’est la dixième saison qu’on installe des ruches pour faire de l’apiculture urbaine et responsable. Il y a aussi une platebande fruitière, un jardin mellifère […] Le comité VerTige a aussi une friperie qui vend du matériel scolaire et du linge», énumère le conseiller.

Cette année, le Collège Ahuntsic va se doter d’une politique environnementale flambant neuve. Cela va actualiser «le plan d’action et institutionnaliser les pratiques, les intégrer dans différentes services».

En parallèle, l’établissement participe à l’initative pancanadienne ImpAct. Ce comité rassemble plusieurs campus étudiants à travers le pays. Il vise à accélérer la lutte aux changements climatiques.

Comme le souligne M. Delwaide, c’est aussi une opportunité pour «aller chercher de l’information intéressante de ce qui se fait ailleurs, mais aussi contribuer».